全國成棒甲組聯賽移師屏東 地主隊屏東紅尾8比7逆轉勝

110年全國成棒甲組聯賽今首次移師至屏東棒球場舉行，由「屏東紅尾隊」對戰「新北禾聯隊」，兩隊在開幕賽已交戰一次，今再度交鋒，屏東縣長潘孟安以行動支持「屏東紅尾隊」主持開球儀式，屏東紅尾隊今上演逆轉勝，最後以8比7拿下冠軍。

屏東縣政府表示，110年全國成棒甲組聯賽在3月23日在新北市三重棒球場正式開賽，縣府為讓縣民能臨場替「屏東紅尾隊」吶喊打氣，共同參與棒球的年度盛事，向棒球協會爭取將部分賽事移師屏東辦理，也是春季聯賽在屏東首場，也是唯一一場，屏東縣出動中小學21學校、637名棒球選手到場加油。

屏東紅尾今首次在主場比賽，派出投手黃勃睿先發，首局屏東紅尾隊以1比0領先，之後屏東紅尾隊陷入苦戰，第八局時仍以5比7落後新北禾聯隊，賽程進入九局下半，全場加油聲中紅尾隊仍士氣高昂奮戰，以8比7取得逆轉勝。