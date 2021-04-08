中職／洋投持續找補強 林威助：給一點刺激

中信兄弟隊昨天宣布的2名洋投新戰力中，其中包括隊史8年來第一位日籍投手高野圭佑，定位在測試洋將，總教練林威助期待撿到寶，也希望給現有洋將一些刺激。

高野圭佑曾在日職一軍出賽45場，到2019年都在一軍有出賽紀錄，50.1局投球拿下2勝、3次中繼成功、防禦率6.62，去年在阪神二軍出賽，季後遭到戰力外，主動向中信兄弟球團投石問路，希望來台測試。

林威助表示，知道他的球速不錯，有152公里，而從影片看來變化球還不錯，但是控球狀況不清楚，仍要等出關後再做評估，雖然過去以後援為主，但知道他有先發過，這是球隊較需要的位置，「看能不能比預期的好，希望撿到好投手」。

兄弟洋投防禦率4.36，是中職五隊中最高，三人中僅德保拉的2.52防禦率較符合預期，除了高野圭佑，兄弟也找來加拿大籍左投格里斯（Evan Grills），林威助坦言，目前洋投戰力較欠缺，新洋投的到來，希望可以刺激一下現有人選的心態。

至於回鍋的羅傑斯解決簽證問題後已搭上飛機，預計明天抵台，要等出關後才能會合，能否趕在上半季出賽？林威助不敢保證，「如果他有在比賽狀況，可能比較快，如果沒有，上一軍時間可能要拉長」。