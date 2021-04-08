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中職／跑壘受傷下二軍 蔣智賢的痛兩隊教頭都懂

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
悍將隊蔣智賢昨天九局下代打，衝向一壘時絆到獅隊一壘手高國慶的腳倒地翻滾，導致右肩受傷。記者侯永全／攝影
悍將隊蔣智賢昨天九局下代打，衝向一壘時絆到獅隊一壘手高國慶的腳倒地翻滾，導致右肩受傷。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊蔣智賢昨天因為跑壘導致右肩挫傷，今天下放二軍，至少要休息10天，跑壘受傷的苦，悍將隊總教練洪一中、中信兄弟隊總教練林威助很能感同身受。

蔣智賢昨天在對統一獅隊之戰，9局下上場代打，為了避免被雙殺，全力衝上一壘，卻也在經過壘包後絆倒，撲到地面時右手先著地，隨後抱著右肩表情痛苦，被擔架抬下場。

悍將隊今天讓蔣智賢降下二軍，拉上莊韋恩遞補，總教練洪一中表示，左肩挫傷不止休10天，自己在球員時期也曾因撲壘受傷，當時休了半個月。

蔣智賢的傷勢情況，今天對手中信兄弟隊也很關心，林威助表示：「幸好沒有大礙，應該不用休息太久。」2007年效力阪神隊時，林威助曾為了回壘，撲向一壘時導致右肩關節唇受傷，隔天連手都舉不起來，手術後也影響到關節活動度。

悍將隊昨天拉上楊瑞承、今天增加莊韋恩，持續從二軍尋找戰力，洪一中表示，二軍只要表現不錯都有機會，就看他們能不能把握住。

蔣智賢 林威助 洪一中

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