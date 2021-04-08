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中職／曾仁和開賽連續解決10人 猿隊二軍慘遭5連K
26歲前旅美投手曾仁和，以統一獅隊自行培訓選手身分在二軍出賽，今天在台南球場對樂天桃猿隊之戰，先發3.2局只被揮出1支安打、未失分，猿隊終場6：1獲勝。曾仁和今天最快球速達148公里。
曾仁和投47球，其中33顆好球，開賽連續解決10名打者，包括2局上兩出局後，連續三振董子浩、黃敬瑋、林知譽、林政華、成晉，直到4局上一出局後，才被林澤彬揮出安打，幾乎完全壓制猿隊二軍打線。
曾仁和前年效力遊騎兵隊小聯盟，去年底本來要到澳洲職棒聯盟打球，沒想到簽約的奧克蘭綠蜥蜴隊退出比賽，他從今年2月開始加入獅隊練球，本月初成為獅隊自行培訓選手。
二軍賽事開打後，曾仁和出賽兩場，一先發一中繼，合計4.2局被揮出兩支安打、未失分，投出7次三振，防禦率仍是0。
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