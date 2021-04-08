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中職／猿隊開季14戰只有3轟 連6季百轟紀錄恐中斷

聯合報 / 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿林承飛目前兩支全壘打居全隊之冠。 報系資料照
樂天桃猿林承飛目前兩支全壘打居全隊之冠。 報系資料照

中職新球季打完前40場球季賽，全聯盟出現47支全壘打，樂天桃猿隊只有3轟，產量是5隊最少；儘管今年賽事才剛起步不久，猿隊如果不多加把勁，在比賽用球恢復系數降低的情況下，連6季全壘打數破百紀錄可能有中斷的危機。

統一獅隊目前15轟排名第一，接著是富邦悍將隊12轟、中信兄弟隊9轟、味全龍隊8轟，產量最少的猿隊只有獅隊的1/5。

猿隊打完14戰只有林承飛兩轟、林立1轟，其餘打者都未開張，朱育賢、陳俊秀因傷休兵，昨天對龍隊之戰才重返一軍，兩人加起來只有19個打席，對團隊全壘打數也有影響。

猿隊去年6名打者開轟達到2位數，包括朱育賢27轟、林立25轟、林泓育13轟、陳俊秀12轟、廖健富10轟、郭嚴文10轟，尤其朱育賢在猿隊開季前14戰就有10支全壘打，今年相同進度因傷只出賽兩場、8個打席，還在等待首轟出爐。

猿隊從2015年起，單季全壘打數都破百，寫下中職空前紀錄，前年165轟紀錄在史上排名第2，只落後2016年兄弟169轟（單季單隊最多轟）。

猿隊在這6個球季，全壘打依序是124、158、151、108、165、137支，合計843支，占了隊史1635支半數以上。

朱育賢 林立

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