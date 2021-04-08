韓職／開季連10打數掛零 最高薪秋信守苦等首安

南韓職棒新球季開打第6天，SSG登陸者隊38歲球星秋信守還在等待返韓首安，他在開季前3戰連10打數未有安打，吞下3次三振，打擊狀況仍在慢熱階段。

秋信守結束16年大聯盟生涯，2月23日加盟登陸者（前身是SK飛龍），年薪27億韓元（約合台幣6883萬）打破韓職紀錄，新球季一舉一動倍受矚目，季前也有球評分析，他有能力競爭打擊王，接下來漫長考驗正要開始。

秋信守4日對樂天巨人之戰初亮相，3個打數掛零、吞下兩次三振、被保送一次，不過完成韓職生涯首次盜壘成功。

登陸者前天起對韓火鷹隊展開3連戰，秋信守首戰4個打數掛零，又吞1次三振，昨天3個打數還是沒有安打，被保送1次，就看今天最後一戰能否開張。

秋信守過去在大聯盟春訓，單季平均20場比賽、50個打席上下，今年2月下旬才決定動向，返韓後還因疫情隔離14天，在登陸者春訓進行一半時才投入訓練。

他不但未參加登陸者任何練習賽，在7場熱身賽也只有22個打席，被認為影響開季表現。