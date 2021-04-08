日職／開季擠下陳偉殷！阪神伊藤将司封鎖巨人創紀錄

台灣好手陳偉殷本季從二軍開季，昨天（8日）推出去年選秀第2指名的伊藤将司上場先發，面對央聯的世仇讀賣巨人，他繳出7局僅失1分的佳績，也帶領球隊以7：1贏球，奪得生涯首勝外，他也成為阪神隊史第一位對戰巨人拿下生涯首勝的投手。

陳偉殷在春訓期間因為先發表現不佳，暫時從二軍出發，先發席次則由新人伊藤將司替補，沒想到初登板就一鳴驚人，先是前四局的全面壓制，雖然在第五局被梶谷隆幸敲出帶有打點的二壘安打，但自此之後沒有一位巨人打者能再從他手上得分，阪神打線也提供奧援，以13安灌進7分，終場就以7：1力斬巨人。

合計伊藤将司主投7局被敲6安失1分，另外送出6次三振和3次四壞球保送，圓滿達成首戰即首勝，值得一提的是，這是阪神隊史第一位對上巨人還能奪下生涯首勝的球員。