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日職／懲罰性調度？中田翔發洩情緒遭監督換下
日本火腿開季戰績慘澹，除了吞下6連敗，至今10場僅拿1勝在棒球歷史實屬罕見，昨（7日）出戰軟銀的比賽中，陣中主將中田翔在被三振後砸球棒，結果下個半局就被監督栗山英樹換下。
據《日刊體育》報導，經歷連9場沒有敲出全壘打的日本火腿，昨天總算在大田泰示的大棒一揮下開胡，然而整體打線卻只能在對方投手手上打進2分，終場再以2：6輸球，其中第五局火腿進攻時，得點圈有人輪到主砲中田翔上場，卻在最後揮空遭到三振，他盛怒之下，回到休息室就砸起球棒，然而此舉也激怒了監督栗山英樹。
栗山監督在下個半局就把中田翔換下，他語氣激動地說：「是我說要把他換下去的！」或許是因為因一勝難求，休息室內已經夠烏煙瘴氣了，中田的舉動會更進一步破壞球隊氣氛，栗山監督才會做出這種「懲罰性調度」。
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