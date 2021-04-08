中職／走出開季低潮！陳傑憲找回笑容「10場後再來看 」

「10場後再來看。」統一獅隊陳傑憲的招牌笑容最近重新掛回臉上，帶著好手感走出開季低潮，關鍵正好是他預測的、本季第11場出賽。

開季前10場，陳傑憲37打數敲出6支安打，打擊率1成62、上壘率2成05，低於外界期待，陳傑憲自己也知道，常常板著一張臉，總教練林岳平看到也一直勉勵他：「多笑一點嘛。」

開季低潮陳傑憲不是沒遇過，日前受訪時他勉勵自己，要等打完10場再來看，結果個人第11場出賽在4月2日對上味全龍隊，敲出1安打、3次保送上壘，接下來手感不斷增溫，到昨天賽後打擊率提升到2成50、上壘率3成33，臉上也露出笑容。

陳傑憲表示，確實在對上龍隊之前，一直找不到熟悉的對戰感覺，「擊球時機抓不太好，打起來沒有安全感。」在與龍隊系列賽三場打完，讓他慢慢找回感覺，「心情上比較輕鬆。」

這段打擊、情緒的低潮期，不少獅隊學長、教練陪著陳傑憲度過，「他們都會來開導我，適時給鼓勵，很感謝有這些人在，有時候打得好被接到，他們也會稱讚我，讓我找回信心」。

找回手感還有另一個因素，4月1日教練團讓陳傑憲輪休一天，沒安排他上場，正處打擊低潮的陳傑憲認為，自己不會因此有負面想法，換個角度看比賽，反而更有動力。

「要有適當休息才能調整身心。」陳傑憲說：「而且進職棒前我就有認知，這是很競爭的環境，要有好的棒次、位置，都要靠自己爭取。」

臉上的表情成為外界關注焦點，陳傑憲認為，可能自己一直都笑笑的，一旦不笑，大家就覺得在生氣，他也開玩笑說：「那乾脆我以後打好都不要笑好了，保持一號表情。」

要說生氣，陳傑憲也有過，剛進職棒前幾年情緒起伏較大，但近年來已改變不少，最近一次真的生氣，他說：「應該是今年在高雄，因為家人難得來看球，特別想要打好，聽到他們一直加油，結果打不好。」