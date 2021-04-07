中職／被高國輝敲2長打 布雷克：他是好打者

開局先丟掉兩分，統一獅隊先發投手布雷克展現經驗，立刻回穩，直到6局才因高國輝的全壘打再掉分，繳出6局失3分的優質先發，幫助球隊以5：4擊敗富邦悍將隊，個人收下單場MVP以及本季第2勝。

布雷克開賽狀況不穩，被張冠廷、高國輝接連敲安，二、三壘有人之下被林益全敲出一壘打，丟掉兩分，不過從2局開始未再失分，直到6局被高國輝敲出陽春砲，但也未讓攻勢延續。

布雷克表示，一開始投球機制有些小狀況，跟投手教練討論後，去修正身體的動能，2局開始狀況越來越好，就沒做其他改變。

布雷克總計被敲5支安打，其中兩支來自高國輝，都是長打，布雷克稱讚高國輝是好打者，1局被敲二壘打，是在球數落後下，「第6局挨轟的那顆曲球投得不錯，是他掌握得好。」

布雷克另有9次三振、3次保送，三振數是個人本季新高、生涯次高，他表示今天主要是變化球控制得不錯，威力有出來，才讓對方反應不及。

開季4場出賽都至少投滿6局，布雷克表現穩定的關鍵，他歸功於先發以外的扎實訓練，也會每天與其他投手討論，修正不足之處。

【中央社新北7日電】

中職統一獅隊今天與富邦悍將隊交手，獅隊先發投手布雷克6局優質先發，飆出9次三振，林安可敲出個人本季第4轟，終場以5比4拿下本季最長5連勝，獅隊總教練林岳平盼延續氣勢迎戰中信兄弟。

統一獅隊今天繼續在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，獅隊也延續盜壘攻勢，昨天兩隊交手，獅隊單場跑出5次盜壘成功，今天單場6盜展現速度優勢，悍將單場被盜6次，為富邦球團接手球隊後、單場被盜壘次數新高。

獅隊先發投手布雷克今天開賽有點不穩，接連被敲3支安打失掉2分，但2局回穩，僅在6局再被高國輝敲出陽春砲掉分；布雷克今天總計用103球投6局被敲5支安打，投出9次三振，失掉3分責失分，拿下個人本季第2勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

獅隊2局林安可開轟，陽春砲為個人本季第4轟，3局靠著陳傑憲二壘打送回團隊第2分，4局靠著保送、盜壘、觸身球保送、林岱安安打添分、雙盜壘戰術成功，再靠著對方投手暴投跑回團隊第4分，6局靠著陳傑憲安打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

布雷克表示，今天開賽感覺投球機制有點問題，才會接連被敲安打，換局間教練團有提醒，馬上修正後，2局開始越來越順手；布雷克本季目前為止出賽表現平穩，他說平時訓練都會與陣中其他洋投討論，遇到不好的地方馬上修正，才可以在先發出賽中投出平穩表現。

獅隊拿下本季最長5連勝，總教練林岳平表示，接下來9日起與中信兄弟隊的3連戰才是重點，目前為止本季兩隊交手，獅隊還沒能拿下勝利，希望帶著這股好氣勢、延續到與兄弟隊的比賽。