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中職／5連勝衝到龍頭 獅隊兩天速度戰不同考量

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
獅隊林岱安4打席擊出2支安打，有一分打點，並有兩次盜壘。記者侯永全／攝影
獅隊林岱安4打席擊出2支安打，有一分打點，並有兩次盜壘。記者侯永全／攝影

統一獅隊4月1日戰績仍居五隊之末，不過加上今天以5：4擊敗富邦悍將隊後取得5連勝，與中信兄弟隊並列龍頭，總教練林岳平希望氣勢能夠延續，因為後天開始就要作客洲際球場，與兄弟展開三連戰。

獅隊連兩天擊敗悍將，昨天5次盜壘成功，今天增加到6次，快腿「跑」出勝利，總教練林岳平今天賽前表示，昨天單純是掌握到適合盜壘的時機，成功了就繼續拚，去保持優勢。

至於今天延續盜壘攻勢，則是想在比賽中段的平手局面採用速度壓迫，林岳平說：「很多是對方投手投到接近挖地瓜，加上捕手接傳也沒接好，如果有傳出去，不見得會是Safe。」

「再會跑，也要安打才會得分。」林岳平舉例，球隊5局雖有盜壘成功，還攻佔二三壘，卻沒得分，不過第4、6局的得分，也是盜壘「助燃」，因爲盜壘多了3分打點。

明天休息一天，9日開始，獅隊要到洲際球場與兄弟展開三連戰，林岳平說：「我們今年對兄弟還沒贏過，希望帶著這個氣勢去台中。」

林岳平 富邦悍將 統一獅

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