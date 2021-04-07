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中職／5連勝衝到龍頭 獅隊兩天速度戰不同考量
統一獅隊4月1日戰績仍居五隊之末，不過加上今天以5：4擊敗富邦悍將隊後取得5連勝，與中信兄弟隊並列龍頭，總教練林岳平希望氣勢能夠延續，因為後天開始就要作客洲際球場，與兄弟展開三連戰。
獅隊連兩天擊敗悍將，昨天5次盜壘成功，今天增加到6次，快腿「跑」出勝利，總教練林岳平今天賽前表示，昨天單純是掌握到適合盜壘的時機，成功了就繼續拚，去保持優勢。
至於今天延續盜壘攻勢，則是想在比賽中段的平手局面採用速度壓迫，林岳平說：「很多是對方投手投到接近挖地瓜，加上捕手接傳也沒接好，如果有傳出去，不見得會是Safe。」
「再會跑，也要安打才會得分。」林岳平舉例，球隊5局雖有盜壘成功，還攻佔二三壘，卻沒得分，不過第4、6局的得分，也是盜壘「助燃」，因爲盜壘多了3分打點。
明天休息一天，9日開始，獅隊要到洲際球場與兄弟展開三連戰，林岳平說：「我們今年對兄弟還沒贏過，希望帶著這個氣勢去台中。」
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