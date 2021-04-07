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日職／樂天教頭石井一久不著急 日媒估田中將大最快15日登板

聯合新聞網 / 綜合報導
田中將大。 圖自田中將大官方推特
田中將大。 圖自田中將大官方推特

重返日職的「神之子」田中將大，由於右小腿輕微拉傷，推遲開季登板時間，讓日本球迷好生期待，日前傳出好消息，他將於10天內回歸，而據今天教頭石井一久表示，對田中將大復出並不著急，晚一點也沒關係，畢竟往後比賽還長，但他也不排除17日以前上場是有可能的。因此日媒估計最快4月15日對羅德之戰可望上場。

石井一久教頭是在今天對西武之戰前對媒體說，田中將大正在恢復中，他並不擔心，原本最初估計是在4月10日對羅銀的比賽中上場，但他還想再多考慮10天。

所以照10天考慮期，那麼應該是在4月17日對火腿隊，但石井一久也表示，他不會拘泥於一定要周六上場，因此日本媒體認為最快會在15日有機會上場。

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