快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／翁瑋均優質先發屠龍 朱育賢歸隊首戰勝利打點

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
翁瑋均。 報系資料照
翁瑋均。 報系資料照

中職今天在嘉義市球場進行樂天桃猿、味全龍之戰，也是這座球場暌違3年半再度安排賽事，吸引3568人進場，猿隊投手翁瑋均先發8局失1分，以優質內容奪下本季首勝，終止個人跨季4連敗，猿隊終場4：1獲勝。

翁瑋均3月31日對龍隊先發7局，被揮出6支安打（1支全壘打），失兩分無關勝敗，今天再度優質先發，8局只被揮出7支安打、保送兩次，飆出6次三振，用生涯單場新高126球完成任務。

猿隊面對龍隊洋投伍鐸，首局就發動攻勢，林立獲保送後， 林泓育、朱育賢、郭嚴文連續安打攻下兩分，2局上再靠陳晨威、林立安打攻下第3分。

朱育賢在3月16日猿隊開季首戰受傷，下放二軍休養，錯過12場比賽後，今天重返一軍擔任先發5棒、左外野手，1局上適時安打攻下勝利打點。

猿隊一路領先，7局上面對龍隊第4任投手廖任磊，再靠陳晨威保送、林立和廖健富安打攻下1分，拉大比數差距領先到終場，終止2連敗、勝率重返5成（7勝7敗）。

龍隊前8局無法得分，9局下扳回一城，未能改變戰局，嘗到近6戰第5敗。

伍鐸今年第10次出賽，也是首次先發任務，先發4局被揮出5支安打，三振5次、保送3次，失3分都是自責分，吞下本季首敗。

【中央社台北7日電】

中職繼2017年後再度回到嘉義市立棒球場，今天味全龍隊與樂天桃猿隊交手，桃猿隊投手翁瑋均8局失1分、優質先發壓制對手打線，率隊以4比1拿下勝利，翁瑋均拿下個人本季首勝。

中華職棒上一次在嘉義市立棒球場安排一軍例行賽事為2017年9月20日，當時對戰組合是中信兄弟與統一獅隊比賽，味全上一次在嘉義市立棒球場出賽，已經是1999年10月21日，味全龍隊今年重返中職一軍賽事，今天為重返後首場嘉義市主場賽事。

桃猿隊今天派出本土投手翁瑋均先發，翁瑋均8局投完無失分，9局續投稍微有狀況，接連被敲2支安打、沒能抓到出局數就退場，無緣挑戰完封勝。

翁瑋均今天總計用126球投8局，被敲7支安打投出6次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，陳禹勳後援投1局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利。翁瑋均拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊今天比賽集中在前半段，首局靠著保送、林泓育、朱育賢接連安打先馳得點，郭嚴文敲出二壘打送回團隊第2分，桃猿隊2局再靠著陳晨威二壘打、林立安打送回團隊第3分，7局再靠著保送、林立、廖健富接連安打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

林立 翁瑋均

延伸閱讀

中職／余德龍回一軍 猿隊兩砲手準備復健賽

中職／不能逃避比賽 翁瑋均實戰增加強度

中職／田澤純一破功吞敗 林承飛再見安打奪MVP

中職／張喜凱節奏搭配佳 許銘傑盼均速拉至136公里

相關新聞

中職／認命當全隊最老 高國輝更想帶學弟拚冠

35歲的高國輝接受自己「全隊最老」的頭銜，也打算身體力行，用表現帶動學弟向前衝，「現在已經不需要證明自己，重要的是拚一座...

中職／跑壘受傷下二軍 蔣智賢的痛兩隊教頭都懂

富邦悍將隊蔣智賢昨天因為跑壘導致右肩挫傷，今天下放二軍，至少要休息10天，跑壘受傷的苦，悍將隊總教練洪一中、中信兄弟隊總...

中職／悍將防盜投捕一起來 吳俊良開會提醒

富邦悍將隊近兩場被統一獅隊盜了11次壘，不管是資深捕手林宥穎、年輕的戴培峰「防盜」系統都失靈，總教練洪一中、日籍捕手教練...

中職／猿隊開季14戰只有3轟 連6季百轟紀錄恐中斷

中職新球季打完前40場球季賽，全聯盟出現47支全壘打，樂天桃猿隊只有3轟，產量是5隊最少；儘管今年賽事才剛起步不久，猿隊...

日職／懲罰性調度？中田翔發洩情緒遭監督換下

日本火腿開季戰績慘澹，除了吞下6連敗，至今10場僅拿1勝在棒球歷史實屬罕見，昨（7日）出戰軟銀的比賽中，陣中主將中田翔在被三振後砸球棒，結果下個半局就被監督栗山英樹換下。

日職／吳念庭連3打數掛零 西武3連戰遭樂天橫掃

西武、樂天隊今天進行3連戰最後一戰，旅日好手吳念庭3個打數沒有安打，本季打擊率從3成68降到3成18，西武全場只有兩支安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。