中職／翁瑋均優質先發屠龍 朱育賢歸隊首戰勝利打點

中職今天在嘉義市球場進行樂天桃猿、味全龍之戰，也是這座球場暌違3年半再度安排賽事，吸引3568人進場，猿隊投手翁瑋均先發8局失1分，以優質內容奪下本季首勝，終止個人跨季4連敗，猿隊終場4：1獲勝。

翁瑋均3月31日對龍隊先發7局，被揮出6支安打（1支全壘打），失兩分無關勝敗，今天再度優質先發，8局只被揮出7支安打、保送兩次，飆出6次三振，用生涯單場新高126球完成任務。

猿隊面對龍隊洋投伍鐸，首局就發動攻勢，林立獲保送後， 林泓育、朱育賢、郭嚴文連續安打攻下兩分，2局上再靠陳晨威、林立安打攻下第3分。

朱育賢在3月16日猿隊開季首戰受傷，下放二軍休養，錯過12場比賽後，今天重返一軍擔任先發5棒、左外野手，1局上適時安打攻下勝利打點。

猿隊一路領先，7局上面對龍隊第4任投手廖任磊，再靠陳晨威保送、林立和廖健富安打攻下1分，拉大比數差距領先到終場，終止2連敗、勝率重返5成（7勝7敗）。

龍隊前8局無法得分，9局下扳回一城，未能改變戰局，嘗到近6戰第5敗。

伍鐸今年第10次出賽，也是首次先發任務，先發4局被揮出5支安打，三振5次、保送3次，失3分都是自責分，吞下本季首敗。

【中央社台北7日電】

中職繼2017年後再度回到嘉義市立棒球場，今天味全龍隊與樂天桃猿隊交手，桃猿隊投手翁瑋均8局失1分、優質先發壓制對手打線，率隊以4比1拿下勝利，翁瑋均拿下個人本季首勝。

中華職棒上一次在嘉義市立棒球場安排一軍例行賽事為2017年9月20日，當時對戰組合是中信兄弟與統一獅隊比賽，味全上一次在嘉義市立棒球場出賽，已經是1999年10月21日，味全龍隊今年重返中職一軍賽事，今天為重返後首場嘉義市主場賽事。

桃猿隊今天派出本土投手翁瑋均先發，翁瑋均8局投完無失分，9局續投稍微有狀況，接連被敲2支安打、沒能抓到出局數就退場，無緣挑戰完封勝。

翁瑋均今天總計用126球投8局，被敲7支安打投出6次三振、2次四壞保送，失掉1分責失分，陳禹勳後援投1局被敲1支安打，投出2次三振、無失分，替球隊守住勝利。翁瑋均拿下個人本季首勝，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

桃猿隊今天比賽集中在前半段，首局靠著保送、林泓育、朱育賢接連安打先馳得點，郭嚴文敲出二壘打送回團隊第2分，桃猿隊2局再靠著陳晨威二壘打、林立安打送回團隊第3分，7局再靠著保送、林立、廖健富接連安打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。