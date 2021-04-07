中職／6次盜壘成功 獅隊快腿擊倒悍將

中華職棒統一獅隊大展快腿攻勢，全場6次盜壘成功的追擊下，加上布雷克6局失3分的優質先發，最終以5：4擊敗富邦悍將隊。

獅隊靠著2局林安可的陽春砲、3局陳傑憲1分打點二壘打，追平開局0：2的落後，接下來得分都與盜壘有關。

4局上獅隊林焌翰保送加盜壘成功上二壘，林靖凱保送上一壘，林岱安敲安打下超前分，並立刻採取少見的一、二壘雙盜壘戰術推進，隨後投手暴投，免費再取1分，6局上陳傑憲再敲出二壘打，送回靠著安打、盜壘站上二壘的林岱安。

獅隊先發投手布雷克6局失3分，被敲5支安打，另有9次三振、3次保送；悍將隊先發投手傑斯則是來台最慘一役，6局被敲8支安打，丟掉5分。

獅隊昨天單場出現5次盜壘成功，今天繼續展現壘包間的破壞力，全場6次盜壘成功，差1次就追平隊史紀錄，抓準投手出手時機，讓悍將兩任捕手昨天的林宥穎、今天的戴培峰都無力阻止。

悍將隊1局下靠著林益全的安打得到2分，不過接下來吞了4顆鴨蛋，直到高國輝在6局下轟出陽春砲、7局下1分打點安打，才追近到1分差。

9局下最後反攻，悍將隊先派出葉竹軒代打，安打上壘，接下來蔣智賢再代打，敲出游擊方向滾地，為了避免雙殺全力衝刺，結果衝過一壘時左腳勾到一壘手的腳跌倒，躺在地上抱著左肩，表情痛苦，隨後也退場休息，悍將最終未能追平比數。

【中央社新北7日電】

統一獅與富邦悍將連2 天交手，獅隊盜壘戰術不斷，今天單場跑出6盜，獅隊林安可個人本季第4轟出爐，率隊以5比4拿下本季最長5連勝；悍將2天被跑11盜，總教練洪一中表示：「投手動作太大」。

統一獅隊昨天起在新莊棒球場與富邦悍將交手，獅隊昨天比賽單場跑出5次盜壘成功，今天盜壘攻勢也不斷，4局林焌翰選到保送、盜上二壘，林靖凱獲得觸身球保送，林岱安適時安打添分，獅隊發動雙盜壘戰術成功，再靠暴投跑回分數。

獅隊今天5局郭阜林敲出安打上壘、再盜上二壘，6局林岱安安打上壘、成功盜上二壘，陳傑憲安打送回分數，也發動盜壘成功，為獅隊單場第6次盜壘成功，單場被盜6次，為富邦接手球團後單場新高紀錄。

獅隊2天比賽總計跑出11次盜壘成功，總教練林岳平表示，沒有特別抓到什麼，只是比賽中半段開始，想要運用速度壓迫對手，增加得分機會，但盜壘次數多不一定會得分，只是增加打點機會，重要的還是適時安打。

林岳平也提到，今天可以跑出這麼多次盜壘成功主要是悍將隊捕手有些球掌握得沒有這麼好，以及有些挖地瓜球，如果捕手有接到球、把球傳出，不一定可以成功盜壘。

獅隊與悍將2連戰拿下2連勝、展現速度優勢，悍將總教練洪一中談起被盜壘次數多的狀況，僅表示「主要原因就是投手動作太大」。