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中職／羅傑斯本周抵台 中信兄弟加碼2洋投戰力

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟洋投羅傑斯（Esmil Rogers）。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟洋投羅傑斯（Esmil Rogers）。圖／中信兄弟球團提供

富邦悍將隊才剛宣布簽下新洋砲，中信兄弟隊加碼宣布簽下兩名新戰力，分別是加拿大籍左投格里斯（Evan Grills）、日籍右投高野圭佑（Keisuke Takano），老面孔羅傑斯（Esmil Rogers）也將在9日抵台。

兄弟球團今天宣布，為備戰一整年的球季，中信兄弟積極補強洋助人戰力，與新洋投格里斯簽約，以及簽下另一位日籍的測試選手高野圭佑，強化投手戰力。

格里斯來自加拿大，29歲，193 公分，95 公斤，左投左打，最高層級為小聯盟3A，去年在獨立聯盟American Association出賽，38.2 局防禦率4.89、每局被上壘率1.164、每九局奪三振率10.2局、每九局保送率2.1成績。

另一位日籍的測試選手高野圭佑，29 歲，178公分，76 公斤，右投右打，曾效力於日本職棒羅德隊、阪神隊，日職一軍總計出賽45場、50.1局，拿下2勝、3次中繼成功、防禦率6.62。

高野圭佑今天已抵台進行隔離，格里斯目前於加拿大進行自主訓練，正在進行來台作業程序；另外，羅傑斯因簽證及PCR 檢測等程序時間較長，預計將於9日抵達台灣。

中信兄弟測試選手高野圭佑（Keisuke Takano）。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟測試選手高野圭佑（Keisuke Takano）。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟新洋投格里斯（Evan Grills）。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟新洋投格里斯（Evan Grills）。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟 富邦悍將

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