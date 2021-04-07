中職／羅傑斯本周抵台 中信兄弟加碼2洋投戰力

富邦悍將隊才剛宣布簽下新洋砲，中信兄弟隊加碼宣布簽下兩名新戰力，分別是加拿大籍左投格里斯（Evan Grills）、日籍右投高野圭佑（Keisuke Takano），老面孔羅傑斯（Esmil Rogers）也將在9日抵台。

兄弟球團今天宣布，為備戰一整年的球季，中信兄弟積極補強洋助人戰力，與新洋投格里斯簽約，以及簽下另一位日籍的測試選手高野圭佑，強化投手戰力。

格里斯來自加拿大，29歲，193 公分，95 公斤，左投左打，最高層級為小聯盟3A，去年在獨立聯盟American Association出賽，38.2 局防禦率4.89、每局被上壘率1.164、每九局奪三振率10.2局、每九局保送率2.1成績。

另一位日籍的測試選手高野圭佑，29 歲，178公分，76 公斤，右投右打，曾效力於日本職棒羅德隊、阪神隊，日職一軍總計出賽45場、50.1局，拿下2勝、3次中繼成功、防禦率6.62。