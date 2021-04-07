日職／吳念庭棒打則本昂大 宋家豪1局無失分

西武隊今天以3：6輸給樂天隊，兩隊台將同場出賽卻無緣交手，西武隊吳念庭棒打樂天王牌則本昂大，6局下敲出二壘打，終止個人連7打數無安打；樂天隊宋家豪則是中繼1局無失分，開季至今防禦率保持在0。

吳念庭昨天對樂天隊3打數無安打，今天前2打數分別敲出右外野、左外野飛球出局，加上4日對軟銀隊最後2打數未敲安，已連續7打數無安打。

6局下吳念庭終於突破則本昂大，面對一顆140公里的指叉球，敲出左外野飛球，擊中全壘打牆，形成二壘打；9局下面對牧田和久，吳念庭被97公里曲球擊中，觸身球上壘，接下來隊友安打、推進，讓他站上三壘，並靠山野邊翔高飛犧牲打得分。

吳念庭今天總計3打數1安打、1次觸身球、1得分，打擊率為3成68，本季6場出賽，有5場敲出安打，而且都有長打演出，目前累計7支安打中，有2支全壘打、3支二壘打。

則本昂大投完7局失2分退場，8局下由宋家豪接手，先對源田壯亮投出保送，接下來讓森友哉敲出左外野飛球出局、三振掉中村剛也、木村文紀滾地球出局，對不到下一棒吳念庭。

宋家豪總計1局無失分，最快一球是讓中村剛也揮空的151公里速球，有1次三振、1次保送，未被敲安，開季至今登板4場、3.2局，失2分非責失，防禦率仍是0。

西武打線前8局僅在5局下靠著若林樂人陽春砲、山野邊翔1分打點安打，攻得2分，9局下才由吳念庭跑回第3分；樂天打線全場敲出9支安打，包括辰己涼介、島内宏明各1發陽春砲，攻下6分。