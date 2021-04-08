東體投手再生工廠出佳作余謙 高龍偉擅長練奇兵

台東體中棒球隊近年來培養出不少優秀好手，尤其投手余謙在U18世界盃青棒錦標賽投出身價一戰成名，不過他當初國、高中時期並不起眼，事實上台東體中雕琢出不少璞玉，尤其投手教練高龍偉擅長練出奇兵，可以說是投手再生工廠。

高龍偉過去是統一獅主力投手，退役後回到基層，2012年到台東體中擔任教練，2014年轉往花蓮執教，因家庭因素在2016年重返台東體中，主要指導高中部投手。

與強隊相比，台東體中招收的高中球員身材、資質並未特別突出，不過在三年間能夠練出職棒等級的球員，高龍偉下了很大心思，他擅長用不同訓練方式來指導選手，包括去年中信兄弟第一指名余謙、2019年中信兄弟第五指名黃弘毅都是他的子弟兵。

高龍偉說，余謙國中身高才170公分，身材並不突出，守三壘偶爾客串投手，因為身體柔軟揮臂好、協調性佳，因此高中讓他練投手看看，「那時球速才130公里，只想畢業後有個國立大學念就不錯了，根本沒想到要打職棒或是旅外，後來能投到146公里球速也是苦練出來的」，他提到，就連農曆年也只休幾天，自己也陪著他練，不過余謙在升高三暑假時因當警察的父親生病過世，一度相當沉淪，高龍偉用了很多時間鼓勵他，才把他拉回來，也才有後來的余謙。

去年被中信兄弟第一指名的余謙(左)，是在台東體中培養下茁壯。 聯合報系資料照片

至於黃弘毅則是高龍偉另一項傑作，「他頭腦簡單，不過有身材又肯練，空間大」，在高中時最快球速146公里，評價比余謙高，高龍偉說，余謙到中華隊在好手環伺下持續成長，後來反而比黃弘毅突出。

高龍偉近期的佳作則是高三主力投手方郁淮，國二才開始打球，高中從台南遠赴台東，身高185公分具有投球角度優勢，「他有條件可以拚拚看，且余謙、黃弘毅、胡冠俞幾名學長都打進職棒，鼓勵到他。」

方郁淮起步晚，在高龍偉指導下大幅成長。 王婉玲／攝影

台東體中是體育學校，高龍偉善用學校資源來訓練球員，像是踢足球、跳繩、游泳，讓無聊的訓練變得有趣，「我比較注重投手的協調，跑步很重要，這可以練到全身流暢性，在加強體能期時，從左右外野全壘打跑8到16趟」，而控球上則想到用壘球去訓練，「壘球比棒球大，比較難控制，練完壘球改回棒球後，投手控球就有進步，且丟擲壘球力量比較大，也可以激發投棒球的球速」，他透露，這個方法是因為自己退休後打慢壘體會出心得，轉而運用在棒球場上。

高龍偉(左)指導投手。 台東體中提供

除了技術，高龍偉對心態也很注重，去年開始為了練投手心臟，讓投手站在打擊區模擬打者，自己在投手丘用球棒擊球到打擊區讓投手體驗強度，「投手不敢投進好球帶，因為怕打到打者，我想讓他們知道，其實打者比你還要怕。」

高龍偉(左)練投手膽識。 王婉玲／攝影

台東體中連兩年在高中聯賽木棒組都打進八強，國中聯賽硬式組也連兩年名列四強，國、高中部都展現亮眼戰績，在訓練上確實下了一番苦功。