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中職／棄打從投初登板 張瑞麟視角切換很亢奮

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
富邦悍將隊張瑞麟棄打從投後，昨天（6日）初次登板。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊張瑞麟棄打從投後，昨天（6日）初次登板。記者季相儒／攝影

中華職棒富邦悍將隊張瑞麟昨天站上一軍投手丘，自去年棄打從投後的第一次，從「背對」到「面對」球迷，不同視角也有不同心情，但聽著主場球迷的加油聲，讓他放下心來，繳出0.2局無失分的成績。

張瑞麟最早是在2016年以野手身分加盟義大犀牛隊（悍將隊前身），不過直到2018年才升上一軍，2019年打的掙扎，去年6月接受現任副領隊沈鈺傑的建議，棄打從投。

昨天在新莊棒球場面對統一獅隊，張瑞麟在8局上1出局、一壘有人時登板，跑者盜壘出局先送他1個出局數，接下來被敲安、加上保送，又出現危機，不過張瑞麟三振掉郭阜林，為初登板留下好回憶。

張瑞麟上一次在中職出賽是野手身分，如今轉換視角出賽，他說：「可能是第1次的關係，太興奮，還好結局是好的。」打者、投手的不同，張瑞麟都有體驗，「上場打擊時，球迷是在背後的，但投手是面對球迷投球，昨天還好在主場，聽到球迷加油聲比較放心。」

成為中職罕見的左手側投也是意外，張瑞麟高中、大學時期曾客串投手，4/3側投、低肩側投、下勾都玩過，決定棄投從打後，選擇高中習慣的姿勢，增加特色，也能夠讓對方難以習慣投球角度，張瑞麟說，自己球速不快，控球也就更加重要。

也因側投少見，張瑞麟會參考樂天桃猿隊側投黃子鵬、下勾投手張喜凱的投球影片，日本職棒的左手側投包括巨人隊高梨雄平、火腿隊宮西尚生也是學習目標。

中職 樂天桃猿 富邦悍將

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