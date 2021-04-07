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中職／大聯盟級洋將紛來台 洪總指出兩點可能

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
紐那斯。 美聯社
紐那斯。 美聯社

富邦悍將隊今天宣布簽下33歲的多明尼加籍野手紐那斯（Eduardo Nunez），去年還在大聯盟出賽，近年來中華職棒洋將資歷越來越好，悍將隊總教練洪一中認為有兩項可能原因，一是台灣防疫有成，二是薪資成長。

紐那斯從2010年開始，連續11年都在大聯盟出賽，更是2018年紅襪隊奪冠成員之一，內外野都能守備是一大特色，也是悍將隊競爭總冠軍路上的一大補強。

紐那斯預計最快4月底抵台，還要加上隔離、訓練天數，洪一中表示，紐那斯資歷很好，屆時定位仍要看來台後的調整而定，而且不只看他，也要看到時候球隊狀況，是內野或外野比較需要補強。

繼味全龍隊赫雷拉之後，紐那斯是本季中職第二位外籍野手，兩人都有大聯盟資歷，加上今年外籍投手大聯盟資歷幾乎等同「標配」，各隊洋將資歷越來越顯赫。

來台洋將等級提升，洪總表示，以他個人來看，或許跟台灣的名聲有關係，近期防疫有成，洋將來台會覺得安全，台灣人的態度也和善，或許洋將的意願比較高，加上薪資也跟以前不同，提升很多。

大聯盟 洪一中 富邦悍將

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