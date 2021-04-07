快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

春季聯賽／陳冠宇7局飆10K優質先發 安永鮮物搶勝

中央社 / 台北7日電
110年全國成棒甲組春季聯賽賽程持續進行中，安永鮮物成棒隊7日與台中市隊交手，安永鮮物由左投陳冠宇先發，總計投7局飆出10次三振，最快球速147公里，失掉1分責失分，優質先發率隊搶勝。（安永鮮物提供）
110年全國成棒甲組春季聯賽賽程持續進行中，安永鮮物成棒隊7日與台中市隊交手，安永鮮物由左投陳冠宇先發，總計投7局飆出10次三振，最快球速147公里，失掉1分責失分，優質先發率隊搶勝。（安永鮮物提供）

成棒春季聯賽安永鮮物成棒隊今天與台中市隊交手，安永鮮物派出左投陳冠宇先發，總計投7局飆10次三振，最快球速147公里，失1分責失分，安永鮮物靠著姜建銘再見安打以3比2拿勝。

110年全國成棒甲組春季聯賽安永鮮物成棒隊今天在高雄三民高中棒球場與台中市成棒隊交手，安永鮮物隊派出具旅日資歷的投手陳冠宇先發，陳冠宇上一場春季聯賽先發為3月27日對台灣電力成棒隊投5.2局失2分，今天再將投球局數拉長。

陳冠宇今天首局讓打者3上3下，2局被陳敏賜敲出三壘打，再因為隊友守備失誤失掉1分，比賽後半段越投越穩，今天總計用101球投7局，僅被敲出2支安打，飆出10次三振，失掉1分責失分，最快球速147公里，表現漸入佳境。

今天比賽8局打完安永鮮物隊2比1領先，台中市隊9局靠著潘俊宇適時安打送回追平分，安永鮮物9局下有攻勢，滿壘時姜建銘敲出再見安打，率隊以3比2拿下勝利。

藍淯勝寫難得完全打擊紀錄 春季聯賽台南市隊搶勝

成棒春季聯賽台南市成棒隊今天與新北禾聯隊交手，台南市隊藍淯勝寫下難得完全打擊紀錄，單場4安4打點，率隊以6比2奪勝；屏東紅尾隊今天也以3比0擊敗桃園市隊，拿下第2勝。

110年全國成棒甲組春季聯賽，台南市成棒隊今天與新北禾聯隊在高雄立德棒球場交手，台南市隊藍淯勝寫紀錄，首局敲出三壘打送回團隊第1分，3局敲出二壘打送回球隊第2分，5局敲出中外野方向飛球出局，7局開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距，9局打擊機會敲出右外野方向安打。

藍淯勝今天總計5打數敲出4支安打，貢獻4分打點，寫下難得完全打擊紀錄，也是台南市成棒隊隊史首次完全打擊紀錄，率隊拿下勝利。

屏東紅尾隊今天與桃園市成棒隊在高雄三民高中棒球場交手，屏東紅尾隊徐昇暉用85球投6局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、無失分，好投壓制對手打線。

屏東紅尾隊5局先馳得點，8局靠著蔡友達安打開啟攻勢，林雨力、王榆銓接連安打，單局再添2分保險分，順利拿下此次春季聯賽第2勝。

陳冠宇 春季聯賽

延伸閱讀

春季聯賽／陳冠宇返台首戰失分

春季聯賽／主動請纓吃局數 陳冠宇自評一缺點待補

春季聯賽／微笑左投魅力 陳冠宇為上百球迷簽到流汗

春季聯賽／陳冠宇初登板三隊球探看 5.2局最快148公里

相關新聞

中職／悍將牛棚新秀使用過度 小心別成一年限定版

從去年休賽季開始，富邦悍將就針對陣容進行調整，其中包含超前佈署的洋將聘用，以及網羅數位被其他隊戰力外的球員。不只如此，春訓期間有多位年輕球員的表現令人驚艷，從不吝於給機會的洪總，更是直接在開季名單排上

東體投手再生工廠出佳作余謙 高龍偉擅長練奇兵

台東體中棒球隊近年來培養出不少優秀好手，尤其投手余謙在U18世界盃青棒錦標賽投出身價一戰成名，不過他當初國、高中時期並不起眼，事實上台東體中雕琢出不少璞玉，尤其投手教練高龍偉擅長練出奇兵，可以說是投手

日職／懲罰性調度？中田翔發洩情緒遭監督換下

日本火腿開季戰績慘澹，除了吞下6連敗，至今10場僅拿1勝在棒球歷史實屬罕見，昨（7日）出戰軟銀的比賽中，陣中主將中田翔在被三振後砸球棒，結果下個半局就被監督栗山英樹換下。

中職／單場6盜壘 獅跑死悍將

盜盜盜，統一獅隊連兩場展現腳程，前天5次盜壘成功拿下勝利，昨天比照辦理，全場6次盜壘，差1次追平隊史，加上洋投布雷克6局...

中職／開局症解除 古林睿煬跨季4連勝

面對有「除獅機」美名的富邦悍將隊洋投羅力，統一獅隊成功突破，從他手中拿到3分，20歲火球男古林睿煬也繳出6局、無失分好投...

中職／差點就完封 桃猿翁瑋均先發屠龍

中職球季賽暌違1295天，又在嘉義市球場開打，樂天桃猿隊投手翁瑋均先發8局失1分，以優質內容奪下本季首勝，終止個人跨季4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。