春季聯賽／陳冠宇7局飆10K優質先發 安永鮮物搶勝

成棒春季聯賽安永鮮物成棒隊今天與台中市隊交手，安永鮮物派出左投陳冠宇先發，總計投7局飆10次三振，最快球速147公里，失1分責失分，安永鮮物靠著姜建銘再見安打以3比2拿勝。

110年全國成棒甲組春季聯賽安永鮮物成棒隊今天在高雄三民高中棒球場與台中市成棒隊交手，安永鮮物隊派出具旅日資歷的投手陳冠宇先發，陳冠宇上一場春季聯賽先發為3月27日對台灣電力成棒隊投5.2局失2分，今天再將投球局數拉長。

陳冠宇今天首局讓打者3上3下，2局被陳敏賜敲出三壘打，再因為隊友守備失誤失掉1分，比賽後半段越投越穩，今天總計用101球投7局，僅被敲出2支安打，飆出10次三振，失掉1分責失分，最快球速147公里，表現漸入佳境。

今天比賽8局打完安永鮮物隊2比1領先，台中市隊9局靠著潘俊宇適時安打送回追平分，安永鮮物9局下有攻勢，滿壘時姜建銘敲出再見安打，率隊以3比2拿下勝利。

藍淯勝寫難得完全打擊紀錄 春季聯賽台南市隊搶勝

成棒春季聯賽台南市成棒隊今天與新北禾聯隊交手，台南市隊藍淯勝寫下難得完全打擊紀錄，單場4安4打點，率隊以6比2奪勝；屏東紅尾隊今天也以3比0擊敗桃園市隊，拿下第2勝。

110年全國成棒甲組春季聯賽，台南市成棒隊今天與新北禾聯隊在高雄立德棒球場交手，台南市隊藍淯勝寫紀錄，首局敲出三壘打送回團隊第1分，3局敲出二壘打送回球隊第2分，5局敲出中外野方向飛球出局，7局開轟、2分砲幫助球隊拉開領先差距，9局打擊機會敲出右外野方向安打。

藍淯勝今天總計5打數敲出4支安打，貢獻4分打點，寫下難得完全打擊紀錄，也是台南市成棒隊隊史首次完全打擊紀錄，率隊拿下勝利。

屏東紅尾隊今天與桃園市成棒隊在高雄三民高中棒球場交手，屏東紅尾隊徐昇暉用85球投6局，僅被敲出3支安打，投出3次三振、無失分，好投壓制對手打線。

屏東紅尾隊5局先馳得點，8局靠著蔡友達安打開啟攻勢，林雨力、王榆銓接連安打，單局再添2分保險分，順利拿下此次春季聯賽第2勝。