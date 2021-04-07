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6搶1／美洲資格賽5月底開打 僅距11天赴台比賽恐有隔離問題

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
牽動東京奧運名額、六搶一賽事的美洲資格賽賽程公佈，我國也將轉播，關注潛在的六搶一競爭對手（圖為中華隊合照）。(photo from 世界棒總臉書粉專)
牽動東京奧運名額、六搶一賽事的美洲資格賽賽程公佈，我國也將轉播，關注潛在的六搶一競爭對手（圖為中華隊合照）。(photo from 世界棒總臉書粉專)

攸關東奧棒球門票的美洲資格賽賽程公佈，與六搶一只差11天！東奧棒球席次還有2張，其中一張將由美洲資格賽的冠軍獲得，該賽事第2、3名將獲得六搶一的最後2席，與我國等4隊爭奪東奧末班車。世界棒總6日在官網公佈美洲資格賽的日期是5月31日打到6月5日，距離我國主辦的六搶一僅有11天，具體隔離方針還得由中央疫情指揮中心決定。

東奧棒球門票

台灣球迷相當關注的東京奧運棒球6強還有2席，按照順序，第5張將是美洲資格賽的冠軍，而美洲資格賽的亞軍與季軍將獲得六搶一的最後2席，加入我國、中國、澳洲、荷蘭，在我國舉辦的六搶一賽事爭奪最後一張門票。

而根據《外媒》報導，世界棒總主席弗拉卡里提到，美洲資格賽將從5月31日在佛羅里達打響，6月4、5日則是複賽，賽制是8支球隊分為兩組捉對廝殺，分組賽出線的各2隊將預賽戰績帶進複賽，按照過往經驗，想奪冠的球隊不只要出線、還得確保是分組第一出線。

國際賽隔離版本未定調

美洲資格賽競爭相當激烈，世界排名第二的強國美國將與波多黎各、多明尼加與尼加拉瓜分在A組，而古巴、委內瑞拉、加拿大、哥倫比亞將位於B組，賽事有22國會轉播，包含亞洲棒球強國都會關注這些競爭對手，像是已經拿到門票的日本與韓國，會盯著可能奪冠、直接拿門票的美國或是古巴，而我國也會轉播，畢竟屆時，將有2支美洲區強國會同來六搶一搶門票。

但由於美洲區資格賽打完距離六搶一時間實在太近，不提其餘3隊，光美洲2支出線隊伍就很難符合原定的14天隔離守則，目前可能的其他版本包含棒協主張的3＋7天（國外核酸檢測與台灣隔離一週），又或是更短的3＋5，也或是其他版本，一切仰賴中央疫情指揮中心做最後決斷，但要是最終版本是超過11天的方案，就可能再更動美洲資格賽賽程或是六搶一配合延後。

但無論如何，對中華隊來說，在主場出戰已經享有練球、調整的一大優勢，甚至可以舉辦其他國家代表隊無法參與的熱身賽，不過，中職上半季賽程將打到6月13日，距離六搶一也沒幾天，國家代表隊球員多是中職球星，如何協調、備戰也都值得再關注。

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