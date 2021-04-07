日職／張奕5局失3分飆7K 二軍連12局無保送

歐力士隊台灣投手張奕今天在二軍出賽對戰軟銀隊，先發5局失3分，防禦率2.25，投出多達7次三振，球隊最終以3：7敗給軟銀隊，張奕無關勝敗，持續以先發投手身分備戰。

張奕前一場在3月31日先發，休息6天再登板，首局遇到小狀況，1出局後被三森大貴敲出二壘打，又因一壘手失誤讓對手攻占一、二壘，不過張奕連抓2個出局數，避免失分。

張奕很快回穩，2、3局只因一次不死三振讓對手上壘，4局上面對砂川理查被敲出陽春砲，丟掉第1分，隨後連投三次三振，都讓對手揮空。

直到5局張奕再遇亂流，開局被連敲兩安，對手再靠犧牲打推進上二、三壘，接下來一次滾地推進、一支安打，張奕再掉2分，最後在二壘有人時又對上砂川理查，這回用揮空三振復仇。

張奕5局投完退場，總計用了85球，最快球速和前一場同為149公里，被敲出5支安打，有7次三振，沒有保送，在二軍兩場出賽、共12局都沒有出現保送，合計12次三振。

歐力士隊帶著2：3落後進入5局下，來田涼斗在2出局、二三壘有人時的內野安打，幫助追平為3：3，張奕也避免吞下敗投；6局上軟銀隊靠著增田珠的陽春砲取得1分領先，9局上再添3分拉開差距。