中職／挑戰用完對觸身球有疑 餅總上場想「討論看看」

統一獅隊近況回溫，今天再以6：1擊敗富邦悍將隊後，收下4連勝，開路先鋒陳傑憲的近況也有起色，前役繳出本季首場雙安後，今天再繳3安打「猛打賞」，總教練林岳平不「舒服」他，「還早啦！慢慢進入狀況就好。」

陳傑憲開季陷入低潮，影響獅隊的攻勢發動機當機，他直到4日一戰才繳出本季首場雙安的比賽，今天面對悍將隊，更是單場敲出3安打。

林岳平表示，期許陳傑憲慢慢進入狀況就好，「如果每場可以上壘兩次，破壞性就會出來。」

獅隊此役突破悍將隊洋投羅力，第4局搶下2分，林靖凱成為這局的主人公，一、三壘有人的局面，敲出游擊方向滾地球，原本被判雙殺，獅隊提出挑戰後改判，林靖凱安全站上一壘，三壘跑回的分數又為他進帳1分打點。

林靖凱接續嘗試盜二壘，原先被判阻殺出局，他再次示意教練團挑戰、再次翻盤，又形成一次巨大的挑戰成功，陳重廷以安打送回獅隊的第3分。

獅隊兩次挑戰在1局內用完，第7局質疑江承峰面對王正棠的打席是否為觸身球，餅總再次走上場。

林岳平解釋，「他是說觸身球，我出去抗議的用意是，雖然不能看，但是不是可以壘審討論看看，沒機會就沒機會。」