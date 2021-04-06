中職／擺脫開局症 古林睿煬自嘲「現在是6局症」

統一獅隊今天以6：1擊敗富邦悍將隊，收下4連勝，20歲先發投手古林睿煬投6局、無失分，送出9次三振，生涯首度繳出優質先發，他自評此役，「不管是球的控制或是變化球搶好球，都比前面幾場做得還好。」但連續兩場都在6局出狀況，也讓他自嘲：「開局症解除，現在是6局症。」

連續兩個周二都在新莊球場上演古林睿煬與羅力的對決，古林睿煬7天前先發5.2局寫下生涯最長局數，今天再以6局改寫，生涯首度繳出優質先發，他也說：「很開心可以突破自己。」

獅隊總教練林岳平指出，古林睿煬此役好投的關鍵就在控球，「這場取得好球率愈來愈高，好球不是高的好球、是壓低的好球，讓打者比較難出棒攻擊的球。」

古林睿煬過往有開局不穩毛病，但他自嘲：「開局症解除，現在是六局症。」他連續兩場都在第六局出狀況，他透露，「第6局那兩支安打的配球，是自己比較主導去丟的，想要把最好的東西拿出來，看可不可以解決他們，被連續擊出安打，教練讓我放慢節奏，守下那個半局。」

擺脫開局症，古林睿煬表示，「前面幾次牛棚和今天賽前的調整，做了一點小小的改變，收到好的成果。」至於是什麼改變，他笑說：「商業機密，休賽季再來聊。」

今天可以摘下勝投，他也感謝隊友幫忙打分數，「今天可以突破羅力，先打下分數，對我來說投起來很安心。」