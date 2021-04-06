快訊

太魯閣號殉職司機袁淳修斷肢最晚尋獲 姐：留守到最後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／擺脫開局症 古林睿煬自嘲「現在是6局症」

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊先發投手古林睿煬。記者季相儒／攝影
統一獅隊先發投手古林睿煬。記者季相儒／攝影

統一獅隊今天以6：1擊敗富邦悍將隊，收下4連勝，20歲先發投手古林睿煬投6局、無失分，送出9次三振，生涯首度繳出優質先發，他自評此役，「不管是球的控制或是變化球搶好球，都比前面幾場做得還好。」但連續兩場都在6局出狀況，也讓他自嘲：「開局症解除，現在是6局症。」

連續兩個周二都在新莊球場上演古林睿煬與羅力的對決，古林睿煬7天前先發5.2局寫下生涯最長局數，今天再以6局改寫，生涯首度繳出優質先發，他也說：「很開心可以突破自己。」

獅隊總教練林岳平指出，古林睿煬此役好投的關鍵就在控球，「這場取得好球率愈來愈高，好球不是高的好球、是壓低的好球，讓打者比較難出棒攻擊的球。」

古林睿煬過往有開局不穩毛病，但他自嘲：「開局症解除，現在是六局症。」他連續兩場都在第六局出狀況，他透露，「第6局那兩支安打的配球，是自己比較主導去丟的，想要把最好的東西拿出來，看可不可以解決他們，被連續擊出安打，教練讓我放慢節奏，守下那個半局。」

擺脫開局症，古林睿煬表示，「前面幾次牛棚和今天賽前的調整，做了一點小小的改變，收到好的成果。」至於是什麼改變，他笑說：「商業機密，休賽季再來聊。」

今天可以摘下勝投，他也感謝隊友幫忙打分數，「今天可以突破羅力，先打下分數，對我來說投起來很安心。」

古林睿煬 林岳平 統一7-ELEVEn獅

延伸閱讀

中職／古林睿煬首度投滿6局 獅隊擊潰悍將奪4連勝

圖輯／中職統一獅五局結束暫時3：0領先富邦悍將

中職／羅力的1票給若熙 讚他是「最有宰制力投手」

中職／郭阜林1擊 羅力好投成空

相關新聞

中職／悍將牛棚新秀使用過度 小心別成一年限定版

從去年休賽季開始，富邦悍將就針對陣容進行調整，其中包含超前佈署的洋將聘用，以及網羅數位被其他隊戰力外的球員。不只如此，春訓期間有多位年輕球員的表現令人驚艷，從不吝於給機會的洪總，更是直接在開季名單排上

東體投手再生工廠出佳作余謙 高龍偉擅長練奇兵

台東體中棒球隊近年來培養出不少優秀好手，尤其投手余謙在U18世界盃青棒錦標賽投出身價一戰成名，不過他當初國、高中時期並不起眼，事實上台東體中雕琢出不少璞玉，尤其投手教練高龍偉擅長練出奇兵，可以說是投手

日職／牧秀悟15安、10分打點 技壓同期第一指名

日職各隊已完成前兩週的賽程，在這9場左右的比賽中，也已有20位去年選秀會上被選入的新人在一軍亮相過，包括多支球隊的第一指名，這幾位新人的表現都受到高度關注，他們交出的成績也各自不同。 棒球名校早

日職／懲罰性調度？中田翔發洩情緒遭監督換下

日本火腿開季戰績慘澹，除了吞下6連敗，至今10場僅拿1勝在棒球歷史實屬罕見，昨（7日）出戰軟銀的比賽中，陣中主將中田翔在被三振後砸球棒，結果下個半局就被監督栗山英樹換下。

中職／單場6盜壘 獅跑死悍將

盜盜盜，統一獅隊連兩場展現腳程，前天5次盜壘成功拿下勝利，昨天比照辦理，全場6次盜壘，差1次追平隊史，加上洋投布雷克6局...

中職／開局症解除 古林睿煬跨季4連勝

面對有「除獅機」美名的富邦悍將隊洋投羅力，統一獅隊成功突破，從他手中拿到3分，20歲火球男古林睿煬也繳出6局、無失分好投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。