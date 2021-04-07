中職／悍將牛棚新秀使用過度 小心別成一年限定版

從去年休賽季開始，富邦悍將就針對陣容進行調整，其中包含超前佈署的洋將聘用，以及網羅數位被其他隊戰力外的球員。不只如此，春訓期間有多位年輕球員的表現令人驚艷，從不吝於給機會的洪總，更是直接在開季名單排上4位去年季中才加入的球員，包含投手陳韋霖、藍愷青、曾峻岳及外野手陳真。

其中投手方面，悍將今年開季一次就帶了三位新人，讓球迷又驚又喜，主要原因是去年球季悍將新人投手使用率非常低。在2020球季時，前一年選秀加入的投手除了先發的江國豪外，僅李建勳曾有5場7.1局的出賽。季中選秀會後，新加入的成員也只有陳韋霖登板1場投了0.1局。最主要的原因可能是教練團大幅改組後，勢必感受到戰績壓力，加上對球員不夠熟悉，因此仍以原有球員為主。

這三位新人投手在去年選秀時，並不像外野手陳真備受矚目，曾峻岳是直到第七輪第三順位才入選，是去年選秀會中第17位被選入的投手。相較於同期有許多U-18國手，曾峻岳少了光環連帶影響選秀順位，加上他當時球速僅約140Km，並沒被期待成為即戰力。然而他經過秋訓調整後，球速達到145km，春訓時又飆到151km，讓教練團直接點名成為開季戰力。

曾峻岳是悍將今年春訓的驚喜，如何保護他年輕的手臂，讓他成為更長遠的戰力，是富邦教練團的重要課題。 聯合報系資料照片

另外兩位陳韋霖及藍愷青都是左投手，在去年選秀會入選的23位投手中，沒有出現他們二人的名字。由於富邦想要補強左投戰力，才讓他們以自主培訓方式加入球隊。休賽季期間，悍將陣中左投倪福德遭釋出，賴鴻誠則投靠樂天，牛棚一度出現沒有左投的情況。這兩位培訓球員雖然最快球速都只約140km左右，但控球仍有一定水準，因此雙雙被帶入一軍。

陳韋霖及藍愷青的故事都非常勵志，英雄不怕出身低，他們成為許多評論及報導的主角，現階段也都持續受到重用，而且沒有枉費教練團的苦心，繳出不錯的成績。不過這也成為悍將未來最大的隱憂，因為賽季才進行約八分之一，他們的使用頻率已經過高了。

富邦悍將目前出賽16場，三位新人目前出賽數分別是陳韋霖10場、藍愷青9場及曾峻岳8場，都至少是球隊出賽數的一半，這個頻率實在是非常高，其他隊多是有經驗的球員或洋投才會有這樣的數字，新人僅有樂天的王志煊。其中陳韋霖更是本季第一個出賽場次突破雙位數的投手，逼近球隊出賽數的三分之二，成為無論勝敗都需要備戰。

陳韋霖的出賽頻率太高，雖然實際投球局數不多，但還必須考慮熱身、待命因素，一定會提早面臨疲勞狀況產生。 聯合報系資料照片

這樣的出賽頻率，對於新人而言絕對是負擔，畢竟業餘時期都只是短期盃賽，面對第一個長期賽季，無論體能或手臂狀況都不一定能夠負荷，因此才會常常有針對新人設定局數或用球數的管控機制。不過比較尷尬的是，通常會被保護的都是先發投手。這些牛棚新人平均每次出賽不滿1局，帳面上用球數也不多，單純數字上的管控似乎不適用。必須考量他們要一直在場邊熱身，實際上單週用球數可能逼近先發投手，加上場場都需準備，疲勞程度恐怕比先發更多。

近年來悍將也曾經有位新人投手如此受到「重用」，就是2019年下半季才登上一軍的王尉永，當年同樣有著151km的快速球，甚至締造了初登板起連續22打席未被擊出安打的聯盟紀錄。在45場賽事中，他就出賽25場，還取代林羿豪成為佈局投手。然而不到三個月的連續使用後，去年開始他的表現越來越不穩定，球速下降許多，控球也出現問題，今年原本還是有些跌跌撞撞，直到4月份這兩場賽事才有回穩的跡象。

富邦球團一直深受牛棚接班戰力不足之苦，好不容易一次有這麼多位好手，更該思考如何進行適當的保護。現在球季才剛開始，亡羊補牢為時未晚，趕快調整出賽頻率，減少他們的疲勞程度，才不會讓他們成為2021年限定版，只有曇花一現的職棒生涯。