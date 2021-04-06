中職／古林睿煬首度投滿6局 獅隊擊潰悍將奪4連勝

統一獅隊20歲火球男古林睿煬持續推進生涯最長先發局數，今天面對富邦悍將隊，先發投6局、無失分，送出9次三振，林岱安第8局敲出兩分砲、本季首轟為比賽定調，獅隊終場以6：1擊敗悍將隊，收下4連勝。

新莊球場今天由獅隊作客面對悍將隊，劇本與7天前一模一樣，由古林睿煬對上36歲洋投羅力。

羅力素有「除獅機」美名，生涯92勝有41勝是面對獅隊拿下，獅隊總教練林岳平賽前被問到此事，淡定說：「不要這樣想，只是一場比賽，想盡辦法看能不能在他手上得分，不能得分就想盡辦法讓他早點下場。」

笑納3月投手MVP後的首場出賽，羅力以97球投5局，被敲6安打、失3分，送出5次三振，退場時處於0：3落後。

羅力第1局因陳傑憲、林焌翰的安打串聯、先失1分，第4局又在觸身球保送林焌翰後釀成危機，一、三壘有人的局面，林靖凱敲出游擊方向滾地球，原本被判雙殺，獅隊提出挑戰後改判，林靖凱安全站上一壘，三壘跑回的分數又為他進帳1分打點。

林靖凱接續嘗試盜二壘，原先被判阻殺出局，他再次示意教練團挑戰、再次翻盤，又形成一次巨大的挑戰成功，陳重廷以安打送回獅隊的第3分。

古林睿煬再次推進生涯最長先發局數，生涯首度投滿6局、共用99球，只被敲出5安打、無失分，獅隊在比賽後段續有分數進帳，郭阜林第7局的安打、帶1分打點，林岱安第8局敲兩分砲，守護古林睿煬的本季第2勝穩穩進袋。

【中央社台北6日電】

中職統一獅隊今天與富邦悍將隊交手，獅隊投手古林睿煬6局無失分優質先發、飆速154公里，林岱安8局敲出2分砲，為個人本季首轟、獅隊隊史2200轟，率隊以6比1拿下近期4連勝。

統一獅隊今天在新莊棒球場與富邦悍將隊交手，獅隊派出古林睿煬先發，總計用99球投6局，被敲出5支安打，投出2次四壞保送、9次三振，無失分，最快球速154公里，投出中職個人生涯首場優質先發，有效壓制悍將打線，拿下個人本季第2勝。

獅隊首局靠著林焌翰二壘打先馳得點，4局靠著觸身球保送、吳桀睿內野安打，再靠著滾地球跑回1分，陳重廷適時安打，送回團隊第3分。

獅隊7局靠著保送、陳傑憲、郭阜林接連安打多添1分，悍將前6局沒能得分，直到7局靠著接連四壞保送、觸身球保送攻佔滿壘，滿壘時內野安打拿下唯一1分。

獅隊林岱安8局開轟，兩分砲幫助球隊拉開領先差距至6比1，這發全壘打也是獅隊隊史2200轟；悍將8局1人出局時派出去年棄打從投的張瑞麟登板，這也是張瑞麟投手身份一軍初登板，總計投0.2局被敲1支安打，投出1次保送、1次三振、無失分。

今天比賽過程中主播爆料悍將已經鎖定資歷大有來頭的洋砲，大聯盟資歷不短、引起討論，悍將球團證實已經找到洋砲人選，但沒有透露洋砲資歷，「待相關文件確認後將會正式公布」。