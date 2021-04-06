聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／吳念庭3支0 中止連4場有安打、打點進帳
西武獅今天以2：13不敵樂天金鷲隊，台將吳念庭先發出賽，3打數沒有安打，中止連續4戰有安打、有打點的火燙表現，打擊率下修3成75。
吳念庭升上一軍後表現搶眼，4戰就貢獻2轟、9分打點，今天繼續獲得重用，擔任先發第六棒、一壘手，出戰樂天隊。
面對樂天先發投手岸孝之，吳念庭的首打席在第2局遭到三振，第4局敲出左外野飛球出局；第7局，樂天換上牧田和久中繼，吳念庭還是未能突破，擊成游擊上方小飛球出局。
吳念庭單場3支0後，中斷連4場有安打、有打點的好表現，打擊率下修3成75。
樂天在第6局打了11人次，靠5支安打、4次保送灌進7分奠定勝果，台灣投手宋家豪此役則未登板，兩名台將無緣同場出賽，兩隊明、後天還要交手，仍有機會上演台灣內戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言