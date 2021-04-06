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日職／吳念庭3支0 中止連4場有安打、打點進帳

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭3支0，中止連4場有安打、打點進帳。 擷圖自推特
吳念庭3支0，中止連4場有安打、打點進帳。 擷圖自推特

西武獅今天以2：13不敵樂天金鷲隊，台將吳念庭先發出賽，3打數沒有安打，中止連續4戰有安打、有打點的火燙表現，打擊率下修3成75。

吳念庭升上一軍後表現搶眼，4戰就貢獻2轟、9分打點，今天繼續獲得重用，擔任先發第六棒、一壘手，出戰樂天隊。

面對樂天先發投手岸孝之，吳念庭的首打席在第2局遭到三振，第4局敲出左外野飛球出局；第7局，樂天換上牧田和久中繼，吳念庭還是未能突破，擊成游擊上方小飛球出局。

吳念庭單場3支0後，中斷連4場有安打、有打點的好表現，打擊率下修3成75。

樂天在第6局打了11人次，靠5支安打、4次保送灌進7分奠定勝果，台灣投手宋家豪此役則未登板，兩名台將無緣同場出賽，兩隊明、後天還要交手，仍有機會上演台灣內戰。

樂天金鷲 吳念庭

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