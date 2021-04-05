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中職／剛與老爸、弟弟對決完 劉家愷驚喜收上一軍通知

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊投手劉家愷升上一軍，還在等待生涯一軍初登板。記者陳宛晶／攝影
味全龍隊投手劉家愷升上一軍，還在等待生涯一軍初登板。記者陳宛晶／攝影

老爸剛說完「不要急」，味全龍隊投手劉家愷就接到上一軍的通知，過去擔任外野手時不曾站上一軍，現在當投手踏上了這個舞台，他直言沒想過，今天初訪改建完的天母球場，還差點迷了路，一來就先請陣中的「本土勝投王」帶他認識環境。

劉家愷一開始以外野手的身分闖蕩中職，在2016年選秀第7輪獲義大犀牛隊選進，但還沒上過一軍，就在2018年底遭到釋出，直到投入味全龍隊獲得延續球員生涯的機會，也在總教練葉君璋的建議下改練投手。

上周升上一軍，劉家愷還在等待生涯在一軍的初登板，「其實是滿興奮的，因為是第一次，但也沒有想像中那麼興奮啦！」他說以投手身分站上一軍，是想都沒想過的事，但是從學生時期其實就比較喜歡當投手，「我比較喜歡掌控場面的感覺」。

比起剛改練投手時，他現在當然更得心應手，「能力提升之後，投起來也比較有信心。」他表示，要感謝隊上每個資深球員的協助，「像是羅嘉仁、廖文揚，會給我一些建議，知道怎麼與打者周旋、知道何時要對決，從去年到現在最大的成長，應該是在這裡。」

龍隊今天回到天母球場出賽，也是劉家愷在天母整建完成後首度踏進這裡，他笑說：「今年來就感覺怎麼變得不一樣，還差點迷路，重量室、防護室、廁所都不知道在哪裡，先叫林子昱帶我去走一走，他是我們現在的本土勝投王。」

劉家愷去年在二軍後援出賽48場，以9勝拿下勝投王，今年因為春訓手有點緊繃，在防護員的指示下先休息一段時間，因此起步較慢，前幾場二軍出賽還在抓感覺，近況已有提升，3日對樂天二軍投完1局、無失分賽後，接到上一軍的通知。

劉家愷的父親為樂天桃猿隊二軍教頭劉榮華，他笑說：「那天也是很巧，剛好是在和樂天二軍比完，那天又和弟弟（劉家誠）對決，賽後有和爸爸閒聊，他是跟我說不用急。」

爸爸剛說完「不要急」沒多久，他就接到上一軍的通知，當下並未告知老爸，而是到隔天才說，「也沒有特別聊什麼，雙方都有壓力啦！就順其自然。」

樂天桃猿 味全龍 羅嘉仁

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