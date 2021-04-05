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中職／兄弟頒金象獎肯定隱形MVP 助總說獎金「滿大包」

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟球團提供
中信兄弟隊總教練林威助。圖／中信兄弟球團提供

中信兄弟隊本季新頒「金象獎」，獎勵比較不被看見的幕後英雄，第一屆由蔡齊哲、江坤宇林明杰獲獎，總教練林威助透露，這個獎來自領隊劉志威、球團董事長高英傑的提議。

兄弟Youtube官方頻道昨天發布影片，由劉志威頒發金象獎得主，基本上為投、打各1位，由教練團討論產生，投手由後援拿下3勝的蔡齊哲拿下，野手因江坤宇、林明杰各有擁護者，兩人共同獲獎。

林威助透露，「這是領隊和高老師提議的，可以嘉獎這些平常貢獻比較幕後的，再多給他們一些肯定，對球隊也是好事，讓他們知道，他們的貢獻教練團是看得到的。」

「金象獎」的頒發標準為每10場一次，若勝率有超過5成就頒發，獲獎選手有一筆獎金，助總笑說：「我知道是多少啦！對我來講是滿大包的。」

江坤宇 林明杰 林威助

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