中職／上周看龍隊遭狙擊 鋼龍上緊發條備戰8日開箱

味全龍隊先發輪值拉警報，本周將啟動洋投輪替，伍鐸周三先發後下二軍，周四換上新洋投鋼龍先發。鋼龍表示，上周看了龍隊遭各隊狙擊，也更加警戒注意各隊打者，他點名對林安可印象最深。

龍隊先發輪值原有王維中、徐若熙、林子昱、吳俊杰及洋投布里悍，如今王維中、徐若熙都傳傷情，吳俊杰也已降下二軍，先發投手戰力拉警報。

龍隊本周原就預計拉上鋼龍，因應先發投手人力不足，決定將伍鐸用好用滿，先讓他在周三先發1場後再下二軍。

伍鐸接受角色再次轉換，他表示，「會用一樣的觀念去面對每場比賽，現在球隊是先發投手狀況比較多，可以幫助球隊多吃一點局數，就義不容辭跳出來。」

鋼龍即將演出在中職的「開箱秀」，他自信表示，「為了表定先發的一天，不管是一軍或二軍都已經做好準備，之前也參與了許多牛棚和實戰投打練習，也在二軍投過幾局，總教練要我哪天投，我都會準備好。」

龍隊原本有意讓他在二軍再投一場，總教練葉君璋表示，「本來有考慮讓他先下二軍投一場，一軍第一場就會設定投超過5局，但是因為徐若熙的問題，所以讓他直接在一軍投。」首戰設定5局、85球左右。

鋼龍這陣子隨隊，已經看過4隊打者狀況，「有花了許多時間觀察台灣打者，尤其上周在南部才被對方狙擊，這樣的經驗，讓我更專注發掘台灣打者的弱點。」他點名印象最深的打者就是統一獅隊林安可，「和其他人不同的是，他盡可能掌握所有對方犯錯的機會，比其他人的威脅性還大。」