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中職／拉肚子12小時 龍隊洋砲赫雷拉調離先發打線

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
龍洋洋砲赫雷拉左、右打都轟出全壘打，成為中職史上第11人。圖／味全龍隊提供
龍洋洋砲赫雷拉左、右打都轟出全壘打，成為中職史上第11人。圖／味全龍隊提供

味全龍隊上周遭遇震撼教育，吞下4連敗、3連戰遭統一獅隊橫掃，今天回到天母球場出戰中信兄弟隊，先發打線再折損一名大將，洋砲赫雷拉因吃壞肚子未先發，第4棒由曾陶鎔負責。

龍隊開季第4棒先交給狀元郎劉基鴻，但他表現不如預期，教練團幫他調整棒次、緩解壓力，改由赫雷拉扛起4棒，今天赫雷拉掛病號，龍隊只能另覓4番人選。

葉總表示，「他拉肚子拉了12個小時以上，翻譯也有一個和他一樣狀況，兩個一起出門的。」

赫雷拉雖未先發，但有可能在比賽後段替補上場，葉總笑說：「看他狀況吧！基本上是有機會上去，我看他還可以正常和隊友玩鬧，應該是還好啦！」

曾陶鎔首度扛起龍隊4棒，開路先鋒則由吳東融負責，雙雙排進先發打線，遭遇前東家兄弟。

曾陶鎔 吳東融 統一獅

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