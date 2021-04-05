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中職／龍隊做最保險打算 王維中歸隊可能先中繼半季
味全龍隊狀元郎王維中的歸隊計畫照表操課，瞄準4月14日以中繼回歸賽場，至於何時可以重返先發？總教練葉君璋透露，可能上半季都維持後援出賽，「這不是最壞的打算，是最保險的打算。」
王維中在3月14日先發面對統一獅隊，投4.2局、失3分退場，隔天就因傷下二軍，歸隊日程已數次推遲，目前計畫是在14日回歸。
葉總表示，「目前維中的牛棚都很順利，都有按照計畫，投起來也不會癢，都很OK啊！」
葉君璋指出，王維中歸隊後，預計先維持中繼出賽，「搞不好一整個半季都先中繼，這不是最壞的打算，是最保險的打算。」
王維中已在上周六進行第二次牛棚，投30球、直球與變化球都有投，下一次牛棚預計在7日，再投一次實戰投打練習後，接著就是14日以中繼出賽。
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