中職／龍隊做最保險打算 王維中歸隊可能先中繼半季

味全龍隊狀元郎王維中的歸隊計畫照表操課，瞄準4月14日以中繼回歸賽場，至於何時可以重返先發？總教練葉君璋透露，可能上半季都維持後援出賽，「這不是最壞的打算，是最保險的打算。」

王維中在3月14日先發面對統一獅隊，投4.2局、失3分退場，隔天就因傷下二軍，歸隊日程已數次推遲，目前計畫是在14日回歸。

葉總表示，「目前維中的牛棚都很順利，都有按照計畫，投起來也不會癢，都很OK啊！」

葉君璋指出，王維中歸隊後，預計先維持中繼出賽，「搞不好一整個半季都先中繼，這不是最壞的打算，是最保險的打算。」