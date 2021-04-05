U18東岸聯盟／賴沅晏投至140公里 升速拚機會

U18東岸聯盟棒球賽穀保家商高二投手賴沅晏今天中繼登板，投3局投出5次三振、無失分，飆出生涯最速140公里，率隊拿下勝利。賴沅晏不怕競爭拚機會，教練團希望他均速再提升。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東體中交手，穀保家商今天與東體紅隊交手，穀保先發投手林華偉投1.1局因傷提前退場，顏楷睿、賴沅晏、邱緯綸依序登板，顏楷睿失掉1分，投手群聯手壓制東體紅隊打線。

賴沅晏今天4局登板中繼，總計用34球投3局，被敲1支安打投出5次三振、無失分，飆出生涯最速140公里，率隊以10比1、7局擊敗東體紅隊，拿下勝利、也拿下勝投。

總教練周宗志表示，高二的賴沅晏先前投球均速約在135至137公里左右，最快球速139公里，今天把最快球速再往上提升至140公里，基本的速度有，以他控球和變化球能力，可以成為一名不錯的投手，高中還有1年多時間，教練團希望他可以將均速拉至140公里。

賴沅晏畢業於台中中山國中，選擇到穀保就讀雖然知道很競爭，但有表現就有機會上場，高一、高二都是鋁棒組成員，此次被帶入東岸聯盟名單中，他表示是一個機會，希望可以投出好表現。

賴沅晏表示，剛升上高中時最快球速約134公里，現在進步至140公里，教練團有設定極速目標143公里，但自己希望可以更快，感覺機會會更多，平時也會請教隊友馮皓投球發力方法。

周宗志表示，以賴沅晏此次東岸聯盟表現，要被放入之後王貞治盃青棒賽名單中不是問題，希望透過大賽磨練可以讓他更穩定。

王宇傑U18東岸聯盟6.2局飆8K 畢業挑戰選秀

U18東岸聯盟棒球賽台東體中今天與成功商水交手，台東體中王宇傑先發6.2局飆出8次三振、無失分，好投壓制，率隊以4比0拿下勝利，高中最後1年盼投出好表現拚選秀。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東體中舉行，地主台東體中今天與成功商水交手，派出投手王宇傑先發，王宇傑高二升高三時才從野手改練投手，但教練高龍偉看好他的潛力，目前最快球速約145公里，未來有機會投破150公里。

王宇傑今天總計用84球投6.2局，僅被敲出3支安打，投出8次三振、無失分，好投壓制；高龍偉表示，王宇傑之前多投後援，但教練團計畫之後讓他改投先發，這次比賽逐場拉長先發局數，今天可以投到約85球、有90分，不足的地方主要是太想要三振打者，球位置落差會比較明顯。

王宇傑此次賽會上一場先發投3局，今天投破6局，他自評表現比上一場好，也提到教練團告知今天先發要拉長局數，賽前自己設定目標要投10K，可惜沒達成。

王宇傑練投手不到1年、表現越來越好，他最有自信的球路是滑球和直球，高三盼投出好表現，畢業將投入中職選秀，希望幫助家裡改善家境。