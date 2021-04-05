中職／曾有過從軍念頭 曾峻岳成富邦仰仗牛棚大將

富邦悍將的右投曾峻岳今年僅19歲，動輒飆出155公里速球的他就已經靠著過人實力站穩一軍，難以想像當年他曾一度產生從軍的念頭。

曾峻岳前役面對樂天桃猿，投1.1局就送出3次三振，防禦率統計至今僅1.08，是悍將倚重的牛棚大將，據《自由時報》採訪，他表示自己國三時因左手小拇指蜂窩性組織炎，一度灰心不想打球，其父丟下一句「不打球就送你去軍校」，沒想到讓曾峻岳思考人生，他想了一週，「爸爸說當軍人退休可領終身俸，生活穩定，如果從軍我想去海軍陸戰隊，可以學很多。」

軍人世家出身的曾峻岳並不排斥從軍，他透露823砲戰時，爺爺還在金門擔任砲兵連連長，運氣好沒被砲彈擊中，官拜少將退役，爸爸服役空軍維修飛機，後來才改行，他說：「以前奶奶叫爸爸不要再當軍人，所以他才提前退伍從事其他工作，我也有過當軍人的念頭，當時是想完成爸爸過去的心願。」

曾峻岳小時候受到擔任業餘裁判的鄰居推薦，小四時為了打少棒轉學，因為太喜歡棒球而設去從軍之路，從現在來看，似乎在正確的地方展現了自己的天賦，他自己也表示本季表現已經超乎預期，目標是待在一軍穩定貢獻，不要受傷就好。