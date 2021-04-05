棒球／洪庭文觀摩郭源治投球影片 U18東岸聯盟完投勝

U18東岸聯盟棒球賽玉里高中「金剛」洪庭文今天投出生涯首場完投勝，率隊以4比1拿勝；玉里總教練黃俊欽盼找出3號先發投手，洪庭文也展現企圖心，把握機會向郭源治挖寶。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東體中舉行，玉里高中今天與壽山高中交手，玉里派出高二投手洪庭文先發，總計用98球完投9局，僅被敲出6支安打投出5次三振，失掉1分非責失分、表現亮眼，率隊以4比1拿下勝利。

洪庭文高中之前都是捕手，高一富邦盃青棒賽時，因為球隊投手受傷，洪庭文代班投球、表現令教練團驚豔，開始專職練投手，目前最快球速可投至143公里。

黃俊欽表示，洪庭文轉練投手之後，動作上沒有太大的調整，只有教他怎麼蓄力、把力量灌輸在球上，以前投球比較像用蠻力，退役球星郭源治定期會到玉里指導，教球員怎麼使用下盤力量，也對投手群控球幫助很大。

黃俊欽表示，今天主要想測試洪庭文的續航力，找出除了田楊昇樺和林鴻祥之外的第3號投手，洪庭文今天表現中規中矩，但變化球的準確度還要再加強，投到4到6局間感覺就有點疲勞和亂流。

洪庭文表示，今天大概投到6局覺得有點累，教練團提醒不要硬催球速，今天本來就有想要完投的想法，自評表現還可以，先追求準度，變化球使用也很多，投了曲球、指叉和伸卡球。

洪庭文表示，現在比較喜歡當投手，因為有挑戰性，也會看郭源治以前投球的影片，未來希望多學變化球種類，但目前最有自信的還是直球。