快訊

網紅"韓德凱文森"證實為第49名罹難者 母泣：台鐵草菅人命

衰爆！站邊坡的他是太魯閣號乘客「不是工人啦」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

棒球／玉里U18東岸聯盟勝壽山 兩轉學生入打序有表現

中央社 / 台東5日電
2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽5日在台東體中舉行，由玉里高中與壽山高中交手，玉里洪庭文（前）投出生涯首場完投勝，率隊以4比1拿勝。 中央社
2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽5日在台東體中舉行，由玉里高中與壽山高中交手，玉里洪庭文（前）投出生涯首場完投勝，率隊以4比1拿勝。 中央社

U18東岸聯盟棒球賽玉里高中今天與壽山高中交手，玉里洪庭文投出生涯首場完投勝，率隊以4比1拿勝，玉里先發打序放入兩名轉學生，總教練黃俊欽盼吸引更多在一線球隊沒舞台的球員到花東打球。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東體中舉行，花蓮玉里高中今天與壽山高中交手，玉里派出投手洪庭文先發，僅在2局被敲出三壘打、隊友守備失誤失掉1分。

洪庭文今天總計用98球完投9局，僅被敲出6支安打，投出5次三振，失掉1分非責失分，表現亮眼，幫助球隊拿下勝利。

玉里3局靠著接連安打、失誤先跑回追平分，4局余羿賢率先敲出二壘打，羅家佑補上三壘打送回超前分，5局再靠著簡聖熹三壘打添分，9局靠著聶世劼適時安打，送回團隊第4分。

玉里總教練黃俊欽表示，今天比賽主要想要測試洪庭文的續航力，球隊不可能一直倚賴田楊昇樺和林鴻祥，需要磨練第3號投手，今天比賽洪庭文表現中規中矩，但變化球的準確度比較沒有這麼好。

玉里今天先發打序中有2名轉學生，羅家佑先發打第5棒，是從南英商工轉來，聶世劼打第9棒，是從鶯歌工商轉來，兩人今天打擊都有表現。

黃俊欽表示，兩人的打擊都不錯，守備也滿穩定的，都是有天分的球員，在先前的球隊可能沒有太多機會，因為想要打球的舞台所以選擇轉到玉里。

黃俊欽表示，羅家佑和聶世劼不能打聯賽，但可以打黑豹旗青棒賽，也藉東岸聯盟找隊形，一直鼓勵球員，球隊提供舞台和比賽機會給他們磨練，一些大家眼中程度普通的球員，經過磨練也會更有自信，與西部球隊抗衡時不會怯場。

棒球

延伸閱讀

MLB／張育成打下球隊首勝 印地安人官網點名感謝

PLG／退休儀式差點噴淚 田壘遺憾不完美

得知兒坐死亡列車身亡 花蓮六旬翁急速脫水被送醫救治

U18東岸聯盟／花體勝平鎮 劉義傳笑稱青棒界地震了

相關新聞

日職／吳念庭熬出頭 從幸運男變成打點機器

近幾年的日本職棒太平洋聯盟進入了軟銀與西武「雙強時代」，兩隊不僅包辦了過去2017年之後所有的太平洋聯盟優勝（軟銀、西武各兩次），扣除掉去年第二名的羅德，最近4年的洋聯前兩個席位也都是軟銀、西武盤據的

中職／重砲鐵面人魅力 潛藏看不見的風險

前旅美捕手吉力吉撈．鞏冠(朱立人)，今年確定會投入中職季中選秀，被視為首輪熱門人選，目前以味全龍自行培訓選手身分在二軍出賽，只是，就帳面數據來看，他恐怕不是守備太出色的捕手。 吉力吉撈．鞏冠在西

中職／本季首轟被改判界外球 李宗賢：蠻想笑的

富邦悍將隊今天7：2擊敗樂天桃猿隊，上半季排名重返龍頭，和中信兄弟隊並列第一，開路先鋒李宗賢5局上安打造成對方失誤是關鍵...

中職／混合賽制重現江湖 洪一中：安排先發投手是挑戰

中職新球季開打3周，味全龍隊今年投入一軍賽事後，5隊賽程安排有別於過去12年，不但重新出現混合賽，各隊也都會輪到周末沒比...

棒球／洪庭文觀摩郭源治投球影片 U18東岸聯盟完投勝

U18東岸聯盟棒球賽玉里高中「金剛」洪庭文今天投出生涯首場完投勝，率隊以4比1拿勝；玉里總教練黃俊欽盼找出3號先發投手，...

棒球／玉里U18東岸聯盟勝壽山 兩轉學生入打序有表現

U18東岸聯盟棒球賽玉里高中今天與壽山高中交手，玉里洪庭文投出生涯首場完投勝，率隊以4比1拿勝，玉里先發打序放入兩名轉學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。