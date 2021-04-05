棒球／玉里U18東岸聯盟勝壽山 兩轉學生入打序有表現

U18東岸聯盟棒球賽玉里高中今天與壽山高中交手，玉里洪庭文投出生涯首場完投勝，率隊以4比1拿勝，玉里先發打序放入兩名轉學生，總教練黃俊欽盼吸引更多在一線球隊沒舞台的球員到花東打球。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東體中舉行，花蓮玉里高中今天與壽山高中交手，玉里派出投手洪庭文先發，僅在2局被敲出三壘打、隊友守備失誤失掉1分。

洪庭文今天總計用98球完投9局，僅被敲出6支安打，投出5次三振，失掉1分非責失分，表現亮眼，幫助球隊拿下勝利。

玉里3局靠著接連安打、失誤先跑回追平分，4局余羿賢率先敲出二壘打，羅家佑補上三壘打送回超前分，5局再靠著簡聖熹三壘打添分，9局靠著聶世劼適時安打，送回團隊第4分。

玉里總教練黃俊欽表示，今天比賽主要想要測試洪庭文的續航力，球隊不可能一直倚賴田楊昇樺和林鴻祥，需要磨練第3號投手，今天比賽洪庭文表現中規中矩，但變化球的準確度比較沒有這麼好。

玉里今天先發打序中有2名轉學生，羅家佑先發打第5棒，是從南英商工轉來，聶世劼打第9棒，是從鶯歌工商轉來，兩人今天打擊都有表現。

黃俊欽表示，兩人的打擊都不錯，守備也滿穩定的，都是有天分的球員，在先前的球隊可能沒有太多機會，因為想要打球的舞台所以選擇轉到玉里。

黃俊欽表示，羅家佑和聶世劼不能打聯賽，但可以打黑豹旗青棒賽，也藉東岸聯盟找隊形，一直鼓勵球員，球隊提供舞台和比賽機會給他們磨練，一些大家眼中程度普通的球員，經過磨練也會更有自信，與西部球隊抗衡時不會怯場。