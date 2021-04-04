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日職／配合防疫 樂天金鷲隊門票將暫停販售

中央社 / 東京4日專電
日職樂天金鷲隊暫停售票。 擷圖自樂天金鷲隊官方推特
日職樂天金鷲隊暫停售票。 擷圖自樂天金鷲隊官方推特

日本宮城縣武漢肺炎疫情擴大，為加強防疫，明天起適用「蔓延防止等重點措施」。總部設於宮城縣仙台市的日本職棒樂天金鷲隊明天晚間起暫停販售比賽門票。

宮城縣確診病例今天新增80例。另外，一名住在仙台市醫院的病患死亡。宮城縣至今天累計確診病例6503例，33人確診後死亡。

日本放送協會（NHK）報導，位於日本東北地區的宮城縣2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情擴大，明天起適用「蔓延防止等重點措施」，宮城縣政府將籲請大型活動主辦單位開放進場人數上限訂為5000人。

但已完成門票銷售的大型活動，開放進場人數不在上限5000人的對象內。

日本職棒樂天金鷲隊今天宣布，4月9日起到5月2日為止主辦的12場球賽門票從明天晚上9時（台灣時間晚上8時）起暫停販售。

樂天原本販售門票的上限設定為1萬5600人，是樂天生命公園球場可收納人數的半數。宮城縣適用「蔓延防止等重點措施」期間，12場比賽每場觀眾預估都將逾5000人。

球場的餐飲店、酒促妹等販售飲料也將基於宮城縣政府的籲請，原本最晚可賣到晚間9時的規定將變更，餐飲最晚賣到晚間8時、酒精類最晚賣到晚間7時。

宮城縣政府也籲請仙台市的運動設施、遊戲設施等最晚營業到晚上8時。目前樂天球團正在研議是否提早開賽的時間。

樂天金鷲

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