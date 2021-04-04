PLG／夢想家季後賽 教頭暗示田壘可能不會上場

「少俠」田壘本季結束後將退休，但福爾摩沙台新夢想家季後賽將與桃園領航猿爭奪總冠軍賽門票，田壘是否還會上陣，教頭朱里雅斯說，田壘即使沒有上場，也能帶來正面影響。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）季後賽4隊取3隊晉級，台北富邦勇士以例行賽龍頭之姿直接保送總冠軍賽，夢想家與領航猿將在季後賽首輪先交手，先在5戰3勝制中拿下3勝的隊伍，才能挺進總冠軍賽與富邦勇士爭冠。

夢想家今天在主場彰化體育館出戰新竹街口攻城獅，並舉辦田壘引退儀式，面對田壘季後賽是否會上場，教頭朱里雅斯（Kyle Julius）在賽後記者會上先是稱讚田壘是名聰明、有經驗的球員，他認為，田壘即使沒有上場，也能為球隊帶來正面影響，並提供教練團和年輕球員很好的意見。

朱里雅斯這一席話也暗示，田壘季後賽可能不會再出賽。

一旁的田壘聽聞後表示，瞭解自己身體狀態，在無法跟隨球隊練習情況下，他認為即使上場，戰術流暢性不夠，且欠缺出手時間點和感覺，「上場其實不會對球隊有很多幫助」。

田壘也認同教練想法，透過其他方式發揮自己的影響力，像是多幫助陣中年輕球員，讓他們有多一點成長。

田壘只上場15分鐘。 P聯盟提供

引退賽僅打15分鐘又輸球 田壘喊可惜

福爾摩沙台新夢想家「少俠」田壘今天面對生涯最終戰心情複雜，想多打一點，卻因左腳踝再度不適，僅出賽約15分鐘。他坦言，未能多上場以及拿到勝利，讓他覺得有點可惜。

台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（簡稱PLG）福爾摩沙台新夢想家今天與新竹街口攻城獅交手，賽後也為將在本季退休的田壘舉行引退儀式，田壘在球員生涯最後一役，合計上場14分53秒，合計進帳8分、4籃板，但夢想家最終以100比108吞敗。

田壘引退儀式除了妻子、兒女、父母現身外，還吸引一票球星和教練到場，包括台北富邦勇士總教練許晉哲、「台灣飛人」陳信安、林志傑、「大房東」曾文鼎、陳世念、陳子威等人。

面對生涯最終戰，田壘心上場時心情蠻複雜，他透露，看到引退儀式播放影片，讓他相當感動，特別是家人談話，讓他眼淚一度在眼眶裡打轉。

「當然一開始就有做好要多打的準備，時間上不是這麼理想。」田壘娓娓道來第三節未上場的原因，主要是因為上半場結束後，左腳踝再度出現不適，「有一點用不上力」。

田壘除了對自己沒有好好打完這場比賽以及拿到勝利，感到有點可惜外，他在引退儀式上未能完整表達對各界的感謝，也覺得有點懊惱。

至於決勝節最後3罰中1，田壘指出，可能因為休息太久了，出手有一點怪怪的。

田壘從三民家商、超級籃球聯賽（SBL）達欣工程、夢想家以及中華隊時期，帶給球迷不少回憶。球員生涯將劃下句點，他表示，這20多年來打球一直讓他很開心，無論贏球或輸球的檢討，都是讓自己更進步，並沒有什麼遺憾。

田壘接下來將加入夢想家經營管理團隊，他表示，球團有向他提過，但還未正式溝通細節，後續將找時間進一步瞭解未來要進球場或公司。

談到卸下球員身分後，看好哪名球員成為接班人，田壘不願點名，他認為，「對球員來講，沒有誰是誰的接班人，自己就是自己」。他隨後又開玩笑補上一句，「可能要等我兒子出來」。