前旅美捕手吉力吉撈．鞏冠(朱立人)，今年確定會投入中職季中選秀，被視為首輪熱門人選，目前以味全龍自行培訓選手身分在二軍出賽，只是，就帳面數據來看，他恐怕不是守備太出色的捕手。

吉力吉撈．鞏冠在西苑青棒時期是三壘手，為了挑戰大聯盟，2012年底加盟美職印地安人，2014年開始打小聯盟賽事，2015年9月動右手肘韌帶置換手術，以捕手身分動此手術算極為罕見。

2016年季末吉力吉撈．鞏冠傷癒復出，花了幾年時間從新人聯盟層級爬到2A，期間打過1場3A比賽，沒上過大聯盟，去年受疫情影響小聯盟運作完全停擺，他一場比賽都沒打，今年決定投入中職選秀。

吉力吉撈．鞏冠在動右手肘韌帶置換手術之後，他在小聯盟的盜壘阻殺率僅0.237，對手盜壘成功173人次，只被他抓到54人次，這實在是不太漂亮的數據。

另外，吉力吉撈．鞏冠小聯盟生涯擔任捕手219場，其中208場先發，總計蹲了1821.2局，發生多達39次補逸，平均每46局就出現1次補逸，頻率實在太高；富邦悍將捕手林宥穎中職生涯蹲超過600場、逾3500局，也才發生23次補逸。

吉力吉撈．鞏冠小聯盟生涯蹲捕出現32次失誤實在太多，捕手守備率0.984只能算差強人意。

今年二軍賽吉力吉撈．鞏冠只蹲過1場，結果被對手瘋狂盜壘，跑6次他只抓到1次，守備還發生失誤，後來移防青棒時期熟悉的三壘防區，守4場出現3次失誤，三壘守備率只有0.625，由於沒有相關訪談，不清楚為何他在二軍蹲捕機會不多，反而要跑去守三壘。

無論小聯盟或中職二軍賽事，吉力吉撈．鞏冠擔任捕手呈現出來的守備數據是，盜壘組殺率偏低、失誤多、捕逸也多，並非以守備見長的鐵捕，我們來看張進德美職時期守備數據好了。

張進德小聯盟生涯擔任捕手379場，其中359場先發，盜壘組殺率0.328優於吉力吉撈．鞏冠，總計蹲了3162.1局，蹲捕局數多出不少，只發生27次失誤，守備率0.991也勝出，雖有偏高的55次補逸，不過多數出現在旅美早期，小聯盟生涯平均58局1捕逸，純看數據，張進德蹲捕表現在吉力吉撈．鞏冠之上。

張進德在去年在悍將首季因為傷勢的關係，只有201個打數，不過打擊率高達.343，有9支全壘打。吉力吉撈．鞏冠的打擊應該至少會有張進德的水平，只是蹲捕能力還要再加強。 聯合報系資料照片

吉力吉撈．鞏冠強項在打擊，今年二軍賽打擊率0.476、長打率0.762，也有開轟紀錄，數據亮眼，他在小聯盟長打能力壓過張進德，吉力吉撈．鞏冠小聯盟生涯累計打擊率0.268、上壘率0.334、長打率0.425，1340打數敲39轟；張進德小聯盟生涯打擊率0.261、上壘率0.311、長打率0.350，1713打數敲20轟。

當然，這只是從數據上去分析吉力吉撈．鞏冠擔任捕手工作的表現，實際領導投手、掌控全局、激勵隊友、擋球、接球技巧、能否靈活動腦，這些都無法用數據量化，味全龍總教練葉君璋對於吉力吉撈．鞏冠蹲捕守備有不錯評價，過去在美職印地安人時期兩人曾長期共事，如今在龍營也能就近觀察，如果選秀前段順位其他球隊不選，排在第5順位的味全有可能納入麾下。

強打捕手魅力十足，林泓育、張進德都是代表性人物，但捕手可不是能蹲就好，能蹲得好可沒那麼簡單，吉力吉撈．鞏冠打擊沒有太大問題，絕對能挹注團隊火力，但守備可就得停看聽了，加上有多名優質旅外投手投入，今年選秀真的很有看頭，也頗難預測。