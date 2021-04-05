日職／吳念庭熬出頭 從幸運男變成打點機器

近幾年的日本職棒太平洋聯盟進入了軟銀與西武「雙強時代」，兩隊不僅包辦了過去2017年之後所有的太平洋聯盟優勝（軟銀、西武各兩次），扣除掉去年第二名的羅德，最近4年的洋聯前兩個席位也都是軟銀、西武盤據的局面。

這也讓獅、鷹雙強本季第一個正面對決的系列賽格外引人關注。

結果這個三連戰搶盡風采的不是日本職棒現役最高薪打者柳田悠岐，也不是西武四棒山川穗高，而是開季在二軍、3月31日才升上一軍的台灣選手吳念庭。

吳念庭帶著從日本火腿隊新人投手伊藤大海手中擊出職棒生涯第一支全壘打的好手感，在對軟銀的首戰第五局從軟銀開幕戰先發石川柊太手中擊出二壘安打帶進2分打點。第二戰更猛單場3安打、5分打點，軟銀的潛水艇投手高橋礼、左投川原弘之都檔不住他。第三戰輪到左投和田毅挨轟，吳念庭第二局的陽春全壘打幫助西武先馳得點，並贏得最後勝利。3連勝軟銀的比賽，他的每一支安打對西武都有貢獻，成為名符其實的「Lucky Boy」。

繼山川穗高、栗山巧相繼受傷之後，外崎修汰也在3日被一記觸身球打到左小腿骨折，等於西武開幕戰的先發四棒、五棒、六棒都已不在陣中，扣除掉因為洋將尚未報到的狀況，西武成了「傷情」最慘重的球隊。這也代表吳念庭的機會來了，而重點是他也用優異的打擊表現抓住這個進職棒6年以來最好的機會。

雖然山川穗高、栗山巧、外崎修汰都不在陣中，不過中村剛也重新扛起他熟悉的第四棒，森友哉也從熱身賽起一路展現復活身手。西武的辻發彥監督現在將吳念庭固定擺在第六棒效果奇佳，就如同這幾場比賽的結果，吳念庭把握製造打點的大好機會，連4場有打點、累積9分打點，只落後羅德隊安田尚憲的10分打點，暫居洋聯第二名，儼然「打點機器」。

梅西亞（Ernesto Mejia）、史班珍伯格（Cory Spangenberg）兩名洋砲已經入境日本，接下來將進行隔離以及調整，等到他們歸隊，可以先度過主砲相繼缺陣的燃眉之急，配合上新秀相繼竄起，西武的攻擊力將更加可觀。

仔細算算，山川穗高、栗山巧、外崎修汰、Ernesto Mejia、Cory Spangenberg現在都消失在先發名單，西武卻可以打出目前兩聯盟最佳的6勝1敗1和戰績，的確相當不容易。可用之兵的深度，恐怕是這個系列賽橫掃的結果之外，更讓軟銀感受到威脅的地方。

除了吳念庭，2020年選秀第一指名的渡部健人，二軍7戰打了4支全壘打，4日升上一軍就擊出全壘打，也是一大亮點。無論是吳念庭或是渡部健人，或是名列開幕先發的西川愛也，已經被排過先發的菜鳥選手若林樂人（第四指名）、大河（第六指名），西武監督有計畫性地給年輕球員機會，也讓人看到西武世代交替的希望。

趁多位主將受傷之際，西武獅新秀搶著把握難得的先發機會大展身手，除了吳念庭之外，渡部健人也有不錯的表現。 擷圖自西武獅官方推特

西武去年在福岡巨蛋PayPay Dome的戰績3勝9敗，是導致對戰居於下風的主因。西武昨天的3連勝是他們自2004年以來、相隔17年再度在軟銀主場將他們橫掃。雖然球季還很漫長，不過能在今年球季的第一個對戰系列賽就把去年一整年在這裡贏得的場次贏下來，絕對有助於他們擺脫在福岡巨蛋對戰的陰影，加上明顯提升的投手戰力，絕對有跟軟銀一拚的本錢。

至於開季4連勝之後苦吞5連敗的軟銀，雖然王牌先發千賀滉大以及王牌中繼左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）將相繼歸隊，不過當務之急恐怕必須先想辦法解決開季以來低迷不振的打擊。