中職／本季首轟被改判界外球 李宗賢：蠻想笑的

富邦悍將隊今天7：2擊敗樂天桃猿隊，上半季排名重返龍頭，和中信兄弟隊並列第一，開路先鋒李宗賢5局上安打造成對方失誤是關鍵，他在7局上全壘打被改判界外球，本來都已經跑回本壘和隊友慶祝，只好再回到打擊區重新打擊，成為另類焦點。

李宗賢5局上一出局滿壘時上場，揮出左外野安打，加上猿隊左外野手余德龍失誤，壘上三人都跑回來得分，悍將隊逆轉戰局，領先到比賽結束。

7局上，李宗賢面對猿隊中繼投手蘇俊璋，轟出左外野深遠飛球，第一時間全場都以為是全壘打，他也繞了四個壘包，和隊友一起慶祝本季首轟出爐，但猿隊訴請電視輔助判決，認定是界外球。

李宗賢重新打擊獲得保送，後來也靠林益全安打護送得分，笑說：「好不容易不彈的球（本季比賽用球降低恢復系數）可以打這麼遠，確定不是全壘打時，蠻想笑的。」

李宗賢表示，剛打到球時感覺「很界內」，跑向一壘時離全壘打標竿愈來愈近，保持沉默的心情，希望能夠撿到一支全壘打，當時全力衝刺，心想：「全壘打終於出來了嗎？」

裁判透過電視輔助判決後，判定李宗賢這球是界外球，他表示，在裁判做出判決前，回到休息區還是要先和隊友做完開轟儀式，再等看結果如何。