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圖輯／中職王尉永生涯首次MVP 富邦逆轉擊敗樂天

攝影中心 / 記者季相儒／桃園即時報導
富邦悍將第三任投手王尉永投1.1局無失分，奪下本季首勝、生涯3年第2勝，這是他繼2019年8月4日擊敗猿隊後，暌違609天再嘗勝投滋味，並奪下生涯首次單場MVP。記者季相儒／攝影
富邦悍將第三任投手王尉永投1.1局無失分，奪下本季首勝、生涯3年第2勝，這是他繼2019年8月4日擊敗猿隊後，暌違609天再嘗勝投滋味，並奪下生涯首次單場MVP。記者季相儒／攝影

樂天桃猿今天在桃園主場迎戰富邦悍將，樂天桃猿今天派出本土左投王溢正對上富邦悍將的洋投邦威。原本樂天桃猿領先局面在5局上風雲變色，富邦悍將李宗賢擊出左外野方向安打，加上猿隊左外野手余德龍接球失誤送掉兩分，富邦悍將終場以7：2擊敗樂天桃猿，戰績9勝6敗和中信兄弟隊並列榜首。

樂天桃猿先發投手王溢正投完6.1局退場，被揮出7支安打，失4分只有1分自責，本季戰績掉到1勝2敗。富邦悍將先發投手邦威投4局失兩分（非自責），因身體不適退場，第三任投手王尉永投1.1局無失分，奪下本季首勝、生涯3年第2勝，這是他繼2019年8月4日擊敗猿隊後，暌違609天再嘗勝投滋味，並奪下生涯首次單場MVP。

樂天桃猿馬傑森在三局下達成生涯首次盜壘成功，並因捕手傳球失誤再上到三壘。記者季相儒／攝影
樂天桃猿馬傑森在三局下達成生涯首次盜壘成功，並因捕手傳球失誤再上到三壘。記者季相儒／攝影
樂天桃猿馬傑森在三局下達成生涯首次盜壘成功，並因捕手傳球失誤再上到三壘。記者季相儒／攝影
樂天桃猿馬傑森在三局下達成生涯首次盜壘成功，並因捕手傳球失誤再上到三壘。記者季相儒／攝影
富邦悍將終場以7：2擊敗樂天桃猿，戰績9勝6敗和中信兄弟隊並列榜首。記者季相儒／攝影
富邦悍將終場以7：2擊敗樂天桃猿，戰績9勝6敗和中信兄弟隊並列榜首。記者季相儒／攝影
富邦悍將第三任投手王尉永投1.1局無失分，奪下本季首勝、生涯3年第2勝，這是他繼2019年8月4日擊敗猿隊後，暌違609天再嘗勝投滋味，並奪下生涯首次單場MVP。記者季相儒／攝影
富邦悍將第三任投手王尉永投1.1局無失分，奪下本季首勝、生涯3年第2勝，這是他繼2019年8月4日擊敗猿隊後，暌違609天再嘗勝投滋味，並奪下生涯首次單場MVP。記者季相儒／攝影
八局上富邦悍將陳凱倫擊出游擊方向滾地球後，游擊手接球後傳二壘封殺跑者申皓瑋。記者季相儒／攝影
八局上富邦悍將陳凱倫擊出游擊方向滾地球後，游擊手接球後傳二壘封殺跑者申皓瑋。記者季相儒／攝影

樂天桃猿 富邦悍將

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