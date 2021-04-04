中職／生涯首座MVP到手 王尉永對跨局投球更有感

富邦悍將隊今天在桃園球場以7：2擊敗樂天桃猿隊，第三任投手王尉永投1.1局無失分，奪下本季首勝，也是2019年8月4日擊敗猿隊後，再嘗勝投滋味，生涯首次獲選MVP，他說：「很意外拿下MVP。」

王尉永等生涯第2勝等了609天，賽後心情其實很平靜；他表示，身為中繼投手，主要是拿中繼點，沒想到會拿勝投。

王尉永今天用18球完成中繼任務，面對5名打者未被安打，投出兩次三振、保送1次，5局下兩出局後登板，跨局維持穩定內容，讓他很有感。

「上一戰對中信兄弟隊跨局投球（1.1局）無失分，希望可以維持下去。」王尉永表示，去年碰到跨局就無法吃下來，今年一定要想辦法持續，心態上不能有只投1局的想法。

悍將隊先發投手邦威只投4局退場，牛棚5人藍愷青、王尉永、陳韋霖、曾峻岳、陳鴻文都無失分，總教練洪一中說：「牛棚表現不錯。」