U18東岸聯盟／花體勝平鎮 劉義傳笑稱青棒界地震了

U18東岸聯盟棒球錦標賽花蓮體中後援投手田瑋讓教練團驚豔，面對青棒常勝軍平鎮高中後援4局僅被敲出1支安打、無責失分，率隊以3比2拿勝，花體總教練劉義傳笑說：「造成高中棒球界的地震了。」

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東體中舉行，花蓮體中今天遇上國內青棒強隊平鎮高中，投打都有表現，先發投手魏子豪投5局被敲4支安打、失1分非責失分，後援左投田瑋投4局僅被敲出1支內野安打，失1分也非責失分，兩人聯手壓制。

花蓮體中3局靠著四壞保送，林嘉誠、潘皜澤接連安打拿下2分，8局邱傳義適時安打，潘皜澤再補上安打，替球隊多添保險分。潘皜澤今天先發蹲捕，除了配球有功，打擊也有發揮，單場3安包辦3分打點，也是球隊搶勝功臣。

花體總教練劉義傳笑說，平鎮高中很少輸球，「不好意思造成台灣高中棒球界的地震，可以打贏他們是球員們把平時該有的水準發揮。」也提到可以打贏平鎮高中，對於球員們的自信心絕對有加分作用。

劉義傳表示，今天先發投手魏子豪直球球速逼近140公里，直球和變化球的出手動作沒有明顯差異，不容易讓打者看出破綻，希望魏子豪透過比賽累積經驗磨練，暑假過後球速可以投破140公里。

劉義傳稱讚後援投手田瑋表現令人驚豔，過去最多沒有投超過2局，今天後援4局沒有被敲出紮實的安打，有效壓制平鎮打線、表現出色。

陳政貴變沉穩U18東岸聯盟優質先發 盼拚選拔賽

U18東岸聯盟棒球賽普門中學陳政貴展現企圖心，今天8.1局優質先發，投出高中代表作，總教練洪榮宏稱讚，陳政貴從聒噪變沉穩，高三有扛起球隊的意識，盼好表現能拚進選拔名單。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東體中舉行，普門中學今天與玉里高中交手，普門先發投手陳政貴用109球投8.1局被敲7支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，有效壓制對手打線，率隊以3比2拿下勝利。

普門總教練洪榮宏表示，陳政貴高中生涯首度投這麼長局數，本來設定讓他投7局，但他一直跟教練團說他還可以，換局間防護員也有幫忙按摩，「這是印象中這2年投最好的一場」。

洪榮宏也提到陳政貴心態成長很多，高一時很聒噪，高二很皮偶爾有狀況，高三開始變沉穩，可能因為高三這批球員少，他們很團結，教練團交辦的事情，高三球員自覺有責任要扛起。

洪榮宏表示，陳政貴一直是教練團倚賴的先發投手戰力，最大的優勢是快慢球速落差大，直球最快可以投至143公里，大曲球則僅有120公里左右，速差可以有效擾亂打者。

陳政貴自評今天表現不算最滿意，太想要出力投到9局有點疲勞，沒能挑戰完投，有些球的位置也投得不好；陳政貴沒有超齡，可以打玉山盃棒球賽（U18世界盃棒球賽國內選拔賽），他也希望可以拚進高雄代表隊名單。

普門U18東岸聯盟磨練 要球員自信走棒球路

U18東岸聯盟棒球錦標賽普門中學今天與玉里高中交手，普門兩任高三投手陳政貴、陳鐿中聯手壓制，率隊以3比2拿勝；普門總教練洪榮宏說，盼給球員機會，讓球員能帶著自信繼續走棒球路。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東體中舉行，今天普門中學與玉里高中交手，普門先發投手陳政貴投8.1局被敲7支安打，投出5次三振，失掉2分責失分，陳鐿中後援投0.2局無失分，幫助球隊守住勝利。

普門3局靠著接連四壞保送、滾地球先馳得點，4局再靠著失誤、朱軒祺二壘打，送回球隊第2分，6局再添1分保險分；普門先發投手陳政貴投到9局體力下滑，被玉里拿下2分，但沒有擴大失分危機，普門順利拿下此次賽會第3勝。

普門總教練洪榮宏表示，今天賽前陳政貴僅投1局，今天比賽本來設定讓他投7局，但是陳政貴展現企圖心，一直投到9局才退場，「這應該是高中以來投最好的一場比賽、進步很多」。

此次比賽總計有12支球隊參賽，高雄球隊除了普門中學外，還有由高苑工商為主體，加入普門、三民高中組成高雄市聯隊。洪榮宏透露，高雄市聯隊主要是備戰玉山盃青棒賽（U18世界盃棒球賽國內選拔賽），但名單還沒有完全確定，陳政貴沒有超齡，希望他的好表現可以拚進代表隊名單。

至於後援投手陳鐿中雖然超齡不能打選拔賽，但洪榮宏表示，陳鐿中身材條件不錯，最快球速可投至141公里，今天讓他上場後援，也是希望多一點機會磨練，球隊的理念是不一定要拿冠軍，但是名次要不斷進步，「讓他們畢業帶著自信，繼續延續他們的棒球路」。

林威道兩出手點擾亂打者 U18東岸聯盟中繼登板

U18東岸聯盟棒球錦標賽地主台東聯隊今與新北聯隊交手，台東聯隊中繼投手林威道改練下勾後表現漸入佳境，教練高龍偉表示，林威道有側投、下勾兩種出手位置，是球隊設定的先發投手戰力。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽在台東體中舉行，地主台東聯隊今天與新北聯隊交手，台東聯隊先發投手李仁祥投4局失2分（1分責失分），林威道中繼2.2局再失2分，陽益政後援0.1無失分，但台東聯隊打線沒有發揮、以0比4吞敗。

台東聯隊中繼投手林威道今天雖然有失分，但表現漸入佳境，高龍偉表示，林威道國中是怪異的側投姿勢，有建議他參考中職樂天桃猿隊下勾投手張喜凱動作，用下勾方式球種也會多樣一點，不穩的時候再回到側投，目前有兩個出手點、能夠擾亂打者。

林威道對於今天自己的表現並不滿意，提到投球過程中有失誤造成失分，雖然第一次遇上與穀保家商為主體組成的新北聯隊，但不會緊張，只是控球還需要再更好。

林威道透露，國小時是正投，國中接受教練建議改成出手點大概在腰部位置的側投，近2個月再改練下勾，平時也會參考張喜凱的投球影片；高龍偉表示， 林威道可以負擔較長的投球局數，是球隊接下來拚國手選拔賽設定的先發投手人選。

U18東岸聯盟穀保磨高二投手 王威倫4安好手感

U18東岸聯盟穀保家商今天與西苑高中交手，穀保讓較多高二投手輪流登板，盼找出可以扛起關鍵時刻的投手戰力，野手王威倫4安2打點好手感，率隊以9比2、8局拿勝。

2021年東岸聯盟U18棒球錦標賽以高二、高三為主體的穀保家商隊今天與西苑高中交手，穀保家商除了先發投手曾宥叡外，依序登板的牛棚投手劉家翔、沈家羲、邱緯綸、顏楷睿、賴沅晏登板，皆是高二投手，曾宥叡先發失2分（1分責失分），後援投手沒有再掉分數。

穀保家商第一棒王威倫打擊手感佳，今天單場5打數敲出4支安打，貢獻2分打點，扮演稱職開路先鋒角色。總教練周宗志表示，王威倫剛開始對於強度比較高的投手打得並不好，但透過木棒聯賽磨練，現在對於球速快的投手掌握度也變得很好。

周宗志說，王威倫升上高三後整體打擊穩定度更好，去年也有打王貞治盃青棒賽，但下場機會比較少，今年一定在王貞治盃名單內，也會是固定先發野手。

對於牛棚投手群安排，周宗志提到，高三兩大王牌投手林昱珉、潘文輝暑假就畢業了，總要有人出來扛起責任，希望透過比賽觀察磨練此批高二投手，「他們接下來將負擔球隊關鍵角色」，至於今天高二後援投手群表現最好的是賴沅晏。