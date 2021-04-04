中職／余德龍失誤讓悍將逆轉 王尉永等609天再勝投

樂天桃猿隊隊今天在桃園球場迎戰富邦悍將隊，原本領先局面在5局上風雲變色， 悍將隊開路先鋒李宗賢安打，加上猿隊左外野手余德龍接球失誤送掉兩分，悍將隊終場7：2獲勝，戰績9勝6敗和中信兄弟隊並列榜首。

猿隊面對悍將隊洋投邦威，2局下展開攻勢，林泓育靠失誤上壘，林承飛二壘打攻下全場第一分，3局下馬傑森安打、盜壘加上失誤上三壘，廖健富高飛犧牲打再下一城。

悍將前四局被猿隊左投王溢正壓制，只出現兩支安打，5局上辛元旭保送後，葉竹軒、林宥穎、李宗賢連揮安打，加上猿隊失誤、高孝儀高飛犧牲打，一口氣攻下4分，反以4：2超前。

王溢正先發6.1局退場，被揮出7支安打，失4分只有1分自責，本季戰績掉到1勝2敗。

猿隊牛棚7局上出狀況，蘇俊璋保送李宗賢、被高孝儀揮出安打，加上暴投、被盜壘，王志煊在二、三壘有人時登板，再被林益全揮出兩分打點安打，悍將拉大成4分領先。

悍將9局上面對猿隊「守護神」陳禹勳，再靠林宥穎、猿隊失誤攻下1分。

邦威先發4局失兩分（非自責），因身體不適退場，第三任投手王尉永投1.1局無失分，奪下本季首勝、生涯3年第2勝，這是他繼2019年8月4日擊敗猿隊後，暌違609天再嘗勝投滋味。