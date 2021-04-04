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中職／最強主題日勝率100% 高國慶3安率獅橫掃龍隊
統一獅隊42歲老將高國慶今天繳出單場3安打、3分打點，率領獅隊以14：2大勝味全龍隊，3連戰橫掃對手，獅隊3次超人力霸王主題日累積9勝0敗，最強主題日當之無愧。
獅隊先發投手江辰晏本季首度在一軍出賽，投5局、失1分，取得勝投；龍隊林子昱先發只撐3局、失3分，包括第3局在滿壘時保送潘武雄，高國慶再以安打、追加1分。
龍隊由蔡明憲接手投球後，因林安可的二壘打丟掉1分，廖任磊則讓戰局直接崩盤，1局都沒投完，接連出現2次四壞、1次觸身球保送，挨了林靖凱的陽春砲，陳傑憲敲安建功，高國慶的單場第3支安打也在此時出現。
高國慶單場4支3、貢獻3分打點，獲選為單場MVP；林靖凱連續兩天開轟，此役也貢獻3分打點，。
獅隊在2018（4場）、2019年（2場）都有舉辦超人力霸王主題日，穿著聯名球衣上陣，維持不敗戰績，最著名一戰為2018年10月7日瑞安投出的完全比賽；今年超人力霸王主題日再度登場，輪到龍隊成為苦主，3連戰遭到橫掃，包括猛威爾4月2日所投出的無安打比賽。
龍隊輸球後吞下4連敗，戰績5勝10敗居爐主，本季已陸續贏過中信兄弟、樂天桃猿、富邦悍將隊，但面對獅隊吞下5戰全敗。
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