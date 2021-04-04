快訊

太魯閣號煞車不及撞工程車 台鐵：駕駛反應不到7秒

明收假九大地雷路段一次看 建議北向用路人上午出發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／最強主題日勝率100% 高國慶3安率獅橫掃龍隊

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
高國慶。 擷圖自統一獅官方臉書粉絲團
高國慶。 擷圖自統一獅官方臉書粉絲團

統一獅隊42歲老將高國慶今天繳出單場3安打、3分打點，率領獅隊以14：2大勝味全龍隊，3連戰橫掃對手，獅隊3次超人力霸王主題日累積9勝0敗，最強主題日當之無愧。

獅隊先發投手江辰晏本季首度在一軍出賽，投5局、失1分，取得勝投；龍隊林子昱先發只撐3局、失3分，包括第3局在滿壘時保送潘武雄，高國慶再以安打、追加1分。

龍隊由蔡明憲接手投球後，因林安可的二壘打丟掉1分，廖任磊則讓戰局直接崩盤，1局都沒投完，接連出現2次四壞、1次觸身球保送，挨了林靖凱的陽春砲，陳傑憲敲安建功，高國慶的單場第3支安打也在此時出現。

高國慶單場4支3、貢獻3分打點，獲選為單場MVP；林靖凱連續兩天開轟，此役也貢獻3分打點，。

獅隊在2018（4場）、2019年（2場）都有舉辦超人力霸王主題日，穿著聯名球衣上陣，維持不敗戰績，最著名一戰為2018年10月7日瑞安投出的完全比賽；今年超人力霸王主題日再度登場，輪到龍隊成為苦主，3連戰遭到橫掃，包括猛威爾4月2日所投出的無安打比賽。

龍隊輸球後吞下4連敗，戰績5勝10敗居爐主，本季已陸續贏過中信兄弟、樂天桃猿、富邦悍將隊，但面對獅隊吞下5戰全敗。

高國慶 林靖凱

延伸閱讀

中職／泰迪伏龍保不敗之身 徐若熙2局沒投完傷退

中職／獅打線4轟支援 泰迪7局好投跨季8連勝

中職／獅隊4轟助泰迪跨季8連勝 徐若熙吞生涯首敗

中職／徐若熙只投1局退場 龍隊：身體不適

相關新聞

日職／延續前役手感 吳念庭敲第2轟更有自信

旅日台將吳念庭的砲管擋不住，今天再次展現火燙的打擊手感，單場3打數敲出1安打、就是一發陽春砲，本季第2轟出爐，幫助西武先...

中職／吳念庭進中華隊？洪一中：表現好當然有機會

效力西武隊的旅日好手吳念庭今天再度開轟，從軟銀隊先發投手和田毅的手中揮出陽春砲，富邦悍將隊總教練、中華隊教頭洪一中也注意...

中職／現在貼標籤還太早 蔣智賢開季遇低潮不擔心

今年賽季開打至今，不少強打好手的成績仍待提升，其中也包括富邦悍將隊重砲蔣智賢，打到本季第9場出賽、第35打席、第32打數...

中職／棄打從投首登一軍 張瑞麟對控球有自信

富邦悍將隊28歲投手張瑞麟去年棄打從投，近兩季在二軍出賽22場，今天首次以投手身分登錄一軍，他說：「這次上來身分不同，很...

日職／宋家豪中繼讓打者3上3下 出賽防禦率維持0

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，投1局讓打者3上3下、無失分，目前為止本季出賽維持防禦率0；樂天隊打線受制，終場以...

日職／太燙了！吳念庭棒打和田毅 第2轟出爐

旅日台將吳念庭開季狀況火燙，今天面對軟銀隊先發投手和田毅，第1打席就敲出陽春砲，本季第2轟出爐，幫助西武獅隊取得1：0領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。