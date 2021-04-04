中職／混合賽制重現江湖 洪一中：安排先發投手是挑戰
中職新球季開打3周，味全龍隊今年投入一軍賽事後，5隊賽程安排有別於過去12年，不但重新出現混合賽，各隊也都會輪到周末沒比賽，能在周六或周日輪空，這對很多球員都是全新體驗。
中職2009年到去年都是4隊規模，各隊每周出賽就是2連戰加3連戰，今年打破規則，系列賽不再是固定模式，以樂天桃猿隊為例，本周在桃園5場主場比賽，先對味全龍隊進行2連戰， 再對統一獅、中信兄弟、富邦悍將隊各打一場，賽程變化非常大。
悍將隊昨天休兵，今天到桃園出賽，總教練洪一中表示，以前根本不可能周六休息，今年因為球隊增加，每天有一隊輪空不出賽，才會出現這種情況。
他說：「5隊賽程變化較大，對球迷較有吸引力，今年開季至今，感覺球迷變多了。」
洪一中表示，以前只有4隊，打完一周賽事，下周要對決什麼投手，已經十分清楚，重覆交手的機會也不少，現在賽程不同，如何安排先發投手是挑戰。
洪總認為，今年出現混合賽制，不再完全是系列戰，休兵日也不同，混合賽碰到不同對手時，若是關鍵時期，各隊應會安排重要投手對決戰績較好的球隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言