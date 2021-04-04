圖輯／中職富邦悍將五局暫時4：2領先樂天桃猿

樂天桃猿今天在桃園主場迎戰富邦悍將，樂天桃猿今天派出本土左投王溢正對上富邦悍將的洋投邦威。樂天桃猿二局下靠著林承飛帶有一分打點二壘安打攻下第一分，隨後三局下靠著廖健富左外野方向高飛犧牲打再添第二分；富邦悍將在五局上靠著李宗賢左外野方向一壘安打，帶有一分打點，加上左外野手發生失誤，原一二壘上跑者回到本壘得分，李宗賢上到三壘，隨後高孝儀擊出中外野方向高飛犧牲打送回李宗賢，富邦共攻下4分反超前。樂天桃猿先發投手王溢正投完前五局失4分，富邦悍將先發投手邦威投四局失2分，第五局由藍愷青接替投球，投0.2局無失分，再由王尉永接替投球，目前五局結束富邦悍將暫時以4：2領先樂天桃猿 。 樂天桃猿先發投手王溢正投完前五局失4分。記者季相儒／攝影 富邦悍將先發投手邦威投四局失2分。記者季相儒／攝影 五局上富邦悍將靠著李宗賢左外野方向一壘安打，帶有一分打點，加上左外野手發生失誤，原一二壘上跑者回到本壘得分，李宗賢上到三壘，隨後高孝儀擊出中外野方向高飛犧牲打送回李宗賢，富邦共攻下4分反超，李宗賢和隊友擊掌。記者季相儒／攝影 五局上富邦悍將李宗賢靠著高孝儀擊出中外野方向高飛犧牲打衝回本壘。記者季相儒／攝影