圖輯／中職富邦悍將五局暫時4：2領先樂天桃猿
樂天桃猿今天在桃園主場迎戰富邦悍將，樂天桃猿今天派出本土左投王溢正對上富邦悍將的洋投邦威。樂天桃猿二局下靠著林承飛帶有一分打點二壘安打攻下第一分，隨後三局下靠著廖健富左外野方向高飛犧牲打再添第二分；富邦悍將在五局上靠著李宗賢左外野方向一壘安打，帶有一分打點，加上左外野手發生失誤，原一二壘上跑者回到本壘得分，李宗賢上到三壘，隨後高孝儀擊出中外野方向高飛犧牲打送回李宗賢，富邦共攻下4分反超前。樂天桃猿先發投手王溢正投完前五局失4分，富邦悍將先發投手邦威投四局失2分，第五局由藍愷青接替投球，投0.2局無失分，再由王尉永接替投球，目前五局結束富邦悍將暫時以4：2領先樂天桃猿 。
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