日職／宋家豪中繼讓打者3上3下 出賽防禦率維持0

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，投1局讓打者3上3下、無失分，目前為止本季出賽維持防禦率0；樂天隊打線受制，終場以0比4不敵歐力士猛牛隊。

日職樂天金鷲隊今天與歐力士猛牛隊交手，歐力士隊3局有攻勢，靠著吉田正尚2分砲取得2比0領先，6局再靠著單局3支安打多添2分保險分。

樂天隊投手宋家豪7局球隊0比4落後時登板，先讓紅林弘太郎敲出中外野方向飛球出局，接著投出三振，再讓打者敲出二壘方向滾地球出局。

宋家豪今天總計用14球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、無失分，最快球速146公里，目前為止本季3場出賽、總計投2.2局失2分皆非責失分，本季出賽防禦率維持0。

歐力士隊先發投手宮城大彌今天總計用104球投8局，被敲2支安打，投出5次三振、2次四壞保送、無失分，率隊拿下勝利、也拿下勝投。