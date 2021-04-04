日職／延續前役手感 吳念庭敲第2轟更有自信

旅日台將吳念庭的砲管擋不住，今天再次展現火燙的打擊手感，單場3打數敲出1安打、就是一發陽春砲，本季第2轟出爐，幫助西武先馳得點，終場以4：2擊敗軟銀隊、3連戰橫掃；吳念庭表示，擊球瞬間就感覺很好，也相信有了第2轟的加持，可以讓自己更有自信。

在主力強打紛紛掛傷號的情況下，吳念庭用火力輸出卡位先發，今天繼續獲得重用，擔任先發第六棒、一壘手，軟銀則是推出有大聯盟資歷的40歲投手和田毅先發。

吳念庭首打席在第2局、一人出局時上場，在球數1好1壞時，鎖定141公里直球揮出右外野陽春砲；第4局再次遭遇，和田毅在較閃躲的狀況下，接連使用曲球、滑球、直球都未進入好球帶，連續4顆壞球保送吳念庭。

第6局木村文紀先敲安打上壘，吳念庭打向一壘、原先判決為雙殺，吳念庭示意教練團提出挑戰，重播輔助判決確認他的腳先踏到一壘，西武得以延續攻勢，下一棒渡部健人就補上兩分砲，西武取得4：1領先。

軟銀在第7局牛棚控球迷航，嘉彌真新也、杉山一樹接連3次保送，但吳念庭在滿壘時的打擊無法建功，2壞球後，先連續看著2顆好球進壘，最後面對一顆155公里直球揮空、吞下三振。

吳念庭前4個一軍賽季留下0轟，今年一開季就一鳴驚人，3月31日剛迎接生涯首轟，今天再迎來第2轟，本季已貢獻9分打點，效率相當驚人，而此役3支1後，打擊率從賽前的5成下修為4成62。

吳念庭透露，前一戰能從左投手中敲出安打，讓他可以帶著好感覺進入今天的比賽，第1打席擊球瞬間就感覺很好，敲出本季第2轟也讓他更有自信。

樂天以0：4不敵歐力士隊之戰，宋家豪在第7局中繼投1局、面對3人次，沒被敲安打、無失分，送出1次三振，共用14球、最快球速146公里。